L'ex-directeur sportif de la FIA retrouve son rôle en F1

Auparavant directeur sportif de la FIA, Steve Nielsen a fait son retour dans le paddock dès cette semaine à Bahreïn, à l'occasion des essais hivernaux. Il n'a pas pour autant rejoint une écurie, puisqu'il endosse un nouveau rôle de consultant auprès de la Formule 1, à temps partiel.

Steve Nielsen est une figure très connue de la discipline, où il est présent depuis les années 80. Après une courte carrière de pilote, il a travaillé pour Lotus, Tyrrell, Benetton/Renault, Honda, Arrows, Caterham, Toro Rosso et Williams. Ces dernières années, c'était à chaque fois avec les responsabilités de directeur sportif.

Après avoir quitté Williams à l'été 2017, il a été l'une des premières recrues majeures de Ross Brawn pour travailler avec les dirigeants de la Formule 1 sous l'impulsion de Liberty Media. Il a ainsi œuvré au bon développement de la réglementation sportive tout en occupant un rôle organisationnel sur les week-ends de Grand Prix.

Lorsque la pandémie de Covid a bouleversé la saison 2020, il a également été très actif pour travailler étroitement avec les circuits en capacité d'accueillir la Formule 1 dans ce contexte compliqué. C'est notamment lui qui a permis de mettre en place des solutions alternatives sur des pistes comme Imola, le Nürburgring, le Mugello, Losail ou encore Istanbul.

Avec l'accord de la Formule 1, Steve Nielsen a quitté ses fonctions en janvier 2023 pour occuper un rôle similaire au sein de la FIA. Il y supervisait toutes les questions sportives et plus particulièrement l'évolution de la direction de course et de son centre vidéo à distance (ROC).

Après une saison complète passée à travailler avec le directeur de course Niels Wittich, il a décidé de quitter prématurément la fédération internationale et de lancer des activités de consultant. C'est à ce titre qu'il fait aujourd'hui son retour en proposant ses services aux dirigeants de la Formule 1 et en retrouvant des responsabilités finalement très proches de celles qu'il avait déjà entre 2017 et 2022, toutefois sans être employé à temps plein.

Steve Nielsen fait partie des personnes majeures qui ont quitté la FIA ces derniers mois, l'instance ayant été touchée par une importante vague de départs tout en procédant parallèlement à plusieurs recrutements.

Avec Adam Cooper