La vague de départs se poursuit à la FIA

Deux hauts responsables du département juridique de la FIA, fortement impliqués en Formule 1, quittent à leur tour l'instance. Cette dernière fait face depuis quelques semaines à une vague de départs, auxquels s'ajoutent désormais ceux de Pierre Ketterer, directeur de la gouvernance et de la réglementation, et d'Edward Floyd, responsable des affaires juridiques et commerciales.

Pierre Ketterer, 45 ans, va rejoindre le Comité international olympique au mois d'avril alors qu'il travaillait pour la FIA depuis 2010. Il a longtemps été considéré comme l'un des principaux acteurs juridiques de la fédération, qu'il représentait dans les affaires disciplinaires en F1 et dans l'ensemble du sport.

Sous les mandatures successives de Jean Todt, il a mené les négociations des actuels Accords Concorde, qui courent jusqu'en 2026, a créé un ensemble de règles judiciaires et disciplinaires pour la FIA en 2011, et a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du code de conduite qui a permis à la F1 de reprendre en 2020 malgré la pandémie de Covid.

"Pierre va me manquer à titre personnel et professionnel", confie à Motorsport.com le président de la FIA, Mohammed ben Sulayem. "Je le connais depuis 14 ans, bien avant que je ne devienne président de la FIA. Je l'ai toujours trouvé méticuleux dans son engagement au service de la fédération et de nos membres. C'était une figure éminente et respectée de notre organisation. Je tiens à le remercier pour sa contribution inestimable et son professionnalisme inébranlable."

"Je suis convaincu qu'avec l'équipe qu'il a mise en place, la gouvernance et les affaires réglementaires à la FIA sont entre de bonnes mains. Il a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière après des années de bons et loyaux services, et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions."

Pierre Ketterer a confirmé son envie de "relever de nouveaux défis dans une autre organisation sportive" malgré une décision difficile à prendre. "Je suis très triste de quitter le sport automobile, mes collègues et mes amis", explique-t-il à Motorsport.com. "J'ai des relations privilégiées avec le président, je sais qu'il est difficile de gagner sa confiance, et nous avons passé de très bons moments ces deux dernières années."

Edward Floyd était quant à lui le principal conseiller juridique civil et commercial de la FIA, et principal négociateur des accords avec les promoteurs des championnats. C'est à ce titre qu'il a également été fortement impliqué dans les discussions autour des Accords Concorde.

Ces deux départs font suite à ceux, notamment, du directeur sportif Steve Nielsen et du directeur technique monoplace Tim Goss. Néanmoins, la FIA tient à préciser que si elle a "subi une grande transformation au cours des douze derniers mois", elle a dans ce cadre "créé dix nouveaux départements qui la restructurent afin qu'elle soit mieux adaptée à l'avenir".

"Bien que certaines personnes partent pour saisir d'autres opportunités, nous avons également accueilli de nouvelles recrues, dont trois nouveaux membres de l'équipe de direction ces derniers mois, à savoir le directeur juridique, le directeur commercial et le directeur pour la durabilité et l'EDI (égalité, diversité et inclusion)."

Propos recueillis par Adam Cooper