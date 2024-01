La FIA perd son directeur technique, Wittich reste directeur de course

La FIA a annoncé ce lundi plusieurs changements importants concernant son département Monoplace et affectant directement le travail lié à la Formule 1. La fédération internationale a tout d'abord confirmé le départ à la fin du mois de son directeur sportif Steve Nielsen, moins d'un an après son arrivée, comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours.

La FIA rappelle que celui-ci a œuvré "pendant une phase cruciale de restructuration", et souligne que Steve Nielsen a "pris une part intégrante dans l'évolution significative des procédures de la direction de course".

Sous ses ordres se trouvait notamment le directeur de course de la Formule 1, Niels Wittich, qui est confirmé dans ses fonctions pour la saison 2024. Celui-ci se trouvera désormais sous la supervision du nouveau directeur sportif promu en interne par la FIA, Tim Malyon.

Né au Canada et passé par l'université anglaise de Leeds, il a travaillé 12 ans à Milton Keynes chez Jaguar Racing, devenue ensuite Red Bull Racing. Il y a occupé plusieurs rôles au sein de l'ingénierie et était présent lors des titres mondiaux décrochés avec Sebastian Vettel entre 2010 et 2013. Tim Malyon a ensuite pris la direction de l'ingénierie piste de Sauber Motorsport, puis a rejoint la tête du programme DTM de BMW Motorsport en cours d'année 2016.

Il travaille à la FIA depuis 2019, où il s'est vu confier des projets de recherche avant de devenir directeur de la sécurité en 2021. Il a aussi été chargé de mettre en place le ROC, le centre d'opérations à distance voulu par le président Mohammed Ben Sulayem pour assister la direction de course et les commissaires en Formule 1, sur le modèle de la VAR en football.

"Je suis ravi d'accueillir Tim au poste de directeur sportif monoplace", souligne Nikolas Tombazis, directeur Monoplace à la FIA. "Tim a une vaste expérience en sport automobile et une expertise au plus haut niveau. Il jouera un rôle majeur alors que nous continuons à apporter de la rigueur à nos pratiques et procédures réglementaires. Il sera aussi le moteur de l'innovation instaurée pour la direction de course."

Autre départ officialisé, celui du directeur technique Tim Goss pour "prendre un nouveau rôle hors de la fédération". Cette perte n'est pas anodine pour la FIA puisque l'ancien ingénieur de McLaren (1990-2018) occupait une place centrale dans l'élaboration de la future réglementation technique F1 pour 2026.