Suspicions sur les planchers : la FIA prend des mesures immédiates

Selon les informations de Motorsport.com, une suspicion de plus en plus persistante concernant un système d'ajustement de la hauteur de caisse, et plus particulièrement sur la partie avant du plancher, sous parc fermé a déclenché une réaction immédiate de la FIA avant le Grand Prix des États- Unis 2024 de F1.

Des sources ont ainsi révélé que des discussions se sont tenues entre plusieurs écuries et la fédération ces dernières semaines car un constructeur, dont le nom n'est pas connu, pourrait avoir découvert une manière d'ajuster la partie la plus avancée du plancher (en illustration ci-dessus), à savoir le "bib" ou "T-tray" en anglais, entre les qualifications et la course.

Pouvoir abaisser ou surélever cette partie du plancher, même de peu, entre ces deux moments cruciaux des week-ends de course est susceptible d'offrir un net avantage en termes de hauteur de caisse puisque les exigences des qualifications et de la course ne sont pas les mêmes, notamment au niveau de la quantité d'essence embarquée.

Il s'agirait bien entendu d'une infraction claire au Règlement Technique de la Formule 1 qui proscrit les changements de la configuration aérodynamique de la monoplace, en dehors de l'aileron avant, une fois que la voiture entre sous régime de parc fermé.

L'article 40.2 détaille les composants qui peuvent être modifiés et les seuls changements autorisés sur la carrosserie sont les suivants : "Le réglage aérodynamique de l'aileron avant peut être ajusté en utilisant les pièces existantes. Aucune pièce ne peut être ajoutée, enlevée ou remplacée." Plus loin, l'article 40.9 ajoute : "Un concurrent ne peut modifier aucune pièce de la voiture."

Pour s'assurer que les équipes ne disposent pas de systèmes permettant des modifications faciles, le règlement ajoute : "Il doit être clair, lors de l'inspection physique, que les modifications ne peuvent être effectuées sans l'utilisation d'outils."

Les suspicions portent dans ce cas sur un potentiel dispositif permettant d'ajuster le T-tray via un changement de réglages qui serait réalisé depuis le cockpit. Cette modification pourrait ainsi aisément être effectuée par un membre de l'équipe en question lors des vérifications techniques sans que cela ne soit repérable par les observateurs extérieurs.

Selon nos informations, des écuries ont alerté la FIA que cette possibilité existait en ayant accès aux détails de design des pièces "open source" de toutes les voitures, qui sont uploadés sur les serveurs de l'instance dirigeante et accessibles à tous les concurrents.

Ces inquiétudes ont été prises très au sérieux par l'instance qui a décidé d'agir avant le Grand Prix des États-Unis. Toutefois, il faut noter que si la fédération est claire sur le fait que l'utilisation d'un tel dispositif sous parc fermé serait illégale, elle n'a a priori récolté aucune preuve que cela ait pu être le cas de la part d'une équipe.

La FIA a décidé, cependant, de modifier à compter d'Austin les procédures de contrôle des caractéristiques du T-tray, avec la possibilité d'utiliser des scellés sur tout dispositif permettant de modifier l'angle de cet élément.

Un porte-parole de la FIA a déclaré à Motorsport.com : "Tout ajustement de la hauteur du T-tray dans des conditions de parc fermé est strictement interdit par le règlement. Bien que nous n'ayons reçu aucune indication d'une équipe utilisant un tel système, la FIA reste vigilante dans ses efforts continus pour améliorer le contrôle de la discipline."

"Dans ce cadre, nous avons mis en œuvre des ajustements procéduraux afin de garantir que la hauteur du T-tray ne puisse pas être facilement modifiée. Dans certains cas, cela peut impliquer l'application d'un scellé pour davantage garantir la conformité."

