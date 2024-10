Des trophées étonnants pour le GP des États-Unis

Après le trophée généré par IA du Grand Prix du Canada et l'étonnante récompense du GP d'Italie, voici un autre prix qui devrait attirer l'attention dans cette saison 2024 de Formule 1. Pirelli a en effet dévoilé, à quelques jours du début de la 19e manche de la campagne à Austin, le prix qui sera remis aux pilotes qui prendront place sur le podium de la course principale du GP des États-Unis ce dimanche 20 octobre.

"Heroo" est le nom du personnage qui donne ses traits à ces récompenses. Il est l'œuvre de l'artiste et designer italien Matteo Macchiavelli, en collaboration avec la firme milanaise.

Un trophée qui aura du mal à dire "Je ne suis pas un Heroo". Photo de: Pirelli

Quand il s'agit d'évoquer la réflexion derrière ce trophée et son nom, voici comment Pirelli explique sa vision des choses : "Dans toute discussion sur la Formule 1, ce sont toujours les pilotes qui sont présentés comme les héros, et à juste titre, puisqu'ils roulent à plus de 300 km/h, allongés dans un cockpit sur mesure confiné dans une coque en fibre de carbone, avec une unité de puissance de 1000 chevaux et un réservoir contenant un peu plus de cent litres de carburant juste derrière eux."

"S'il est vrai que le sport automobile au plus haut niveau est beaucoup plus sûr qu'auparavant, même par rapport à un passé assez récent, cela n'enlève rien à la nature héroïque du rôle du pilote. Pirelli a donc choisi d'illustrer ceci en plaçant sur le podium un héros un peu particulier"

Concernant le trophée en lui-même, dont le personnage est juché sur un pneu qui en constitue le socle, voici ce qu'ajoute l'entreprise pneumatique : "Il s'agit d'une interprétation du lien entre la voiture de course et ses pneus, mais aussi d'une œuvre d'art qui associe la beauté et l'élégance à l'excitation, à la sensation de vitesse et à la qualité des matériaux qui entrent dans la composition d'une voiture de Formule 1."

"Le trophée prend la forme d'une silhouette humaine, les bras levés en signe de triomphe, le tout enveloppé de fibre de carbone et reposant sur une base en caoutchouc. Ceux du pilote vainqueur du Grand Prix et du représentant de l'équipe se distinguent par un casque peint en jaune doré, saupoudré de poussière d'or, tandis que l'argent et le titane sont les couleurs et les finitions choisies respectivement pour les pilotes ayant terminé deuxième et troisième."

Pas vraiment d'explication pour les oreilles de Mickey, le corps de Lego et l'hommage général à Daft Punk, donc. Toutefois, notez que si ce trophée vous plaît des répliques seront produites "en série limitée pour les collectionneurs et les amateurs de jouets artistiques à collectionner".