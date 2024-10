Le programme du GP d'Australie MotoGP 2024

La tournée Asie-Pacifique se poursuit avec un rendez-vous aussi emblématique que singulier, celui du Grand Prix d'Australie. Arrivée au calendrier en 1989 avec Phillip Island, puis courue à Eastern Creek pendant six ans, la manche australienne s'est réinstallée en 1997 sur cette petite île, située au sud de Melbourne. Au bord du Détroit de Bass et de la Mer de Tasmanie, la piste offre à la fois un point de vue magique et des virages à la difficulté incomparable, source d'excitation inépuisable pour les pilotes.

Les horaires du GP d'Australie

Date Séance Heure française Vendredi 18 octobre Essais Libres 1 01h45 - 02h30 Essais 06h00 - 07h00 Samedi 19 octobre Essais Libres 2 01h10 - 01h40 Qualifications 01h50 - 02h30 Course sprint 06h00 Dimanche 20 octobre Warm-up 00h40 - 00h50 Course 05h00

Amateurs de café, c'est votre moment ! Le Grand Prix d'Australie est celui qui impose aux Européens le plus fort décalage horaire, à savoir neuf heures avec la France métropolitaine. N'oubliez surtout pas de bien régler votre réveil, ceux qui ont manqué la victoire de Johann Zarco l'an dernier s'en veulent encore...

Le départ de la course sprint sera donné samedi à 6h00 heure française tandis que la course principale s'élancera à 5h00 dimanche.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix d'Australie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et elles retransmettront l'intégralité du programme du GP d'Australie. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.

Le circuit de Phillip Island

Détrônée par Buriram, Phillip Island reste néanmoins l'une des pistes les plus rapides du calendrier MotoGP, son meilleur tour ayant une vitesse moyenne de 183,5 km/h. Son meilleur temps absolu a résisté pendant neuf ans avant d'être battu ces deux dernières années et le cap des 350 km/h a aussi été passé il y a deux ans.

Phillip Island fait partie des circuits exigeants pour les pneus, dont les températures peuvent battre des records sur un asphalte réputé abrasif : le dernier virage de la piste est d'ailleurs, parmi les près de 300 virages du championnat, celui qui fait le plus grimper la température des gommes ! Paradoxalement, la fraîcheur qui règne à cette période de l'année et le vent, parfois glacial, du bord de mer tendent à compliquer la mise en régime et le maintien de bonnes températures dans les pneus.

Compte tenu de la typologie de la piste, ce sont des pneus spécifiquement conçus pour elle qui sont proposés par Michelin. Car outre les particularités de son bitume, Phillip Island tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et possède sept virages à gauche et cinq à droite, ce qui pousse le manufacturier à ne proposer que des pneus slicks asymétriques, avec un flanc gauche renforcé afin de répondre à des sollicitations plus intenses, avec une gestion des gommes qui peut néanmoins se révéler déterminante pour l'emporter.

VIDÉO - Un tour virtuel du circuit de Phillip Island en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 1956 Longueur de la piste 4,448 km Largeur de la piste 13 m Virages 5 droite - 7 gauche Plus longue ligne droite 900 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 120,960 km (27 tours) Distance de la course sprint 57,824 km (13 tours)

Records en vigueur :

Record absolu J. Martín 1'27"246 2023 Meilleur temps en course M. Márquez 1'28"108 2013 Record V-max E. Bastianini 356,4 km/h 2022 Record vitesse moyenne J. Martín 183,5 km/h 2023

Le palmarès du GP d'Australie

À circuit exceptionnel, Grand Prix parfois complètement fou ! Les trois quarts d'heure de course sont généralement riches en rebondissements. C'est là que l'on a notamment vu une Aprilia RS-GP en tête pour la première fois, on a aussi assisté à la domination exercée par Maverick Viñales avec Yamaha en 2018. En 2019, Marc Márquez avait été capable de se jouer de n'importe quel adversaire, alors que Pecco Bagnaia réalisait de très loin sa meilleure performance de rookie...

Il y a deux ans, après une longue interruption due au Covid-19, Phillip Island a retrouvé le MotoGP avec un Álex Rins déchaîné, pour l'une de ses dernières victoires avec Suzuki. Et une quatrième marque différente a triomphé en l'espace de quatre éditions, car l'an dernier c'est ici que Johann Zarco a créé l'événement sur sa Ducati. Un Grand Prix totalement à part, avec une course anticipée au samedi pour cause d'alerte météo et un Zarco qui, enfin, a trouvé la clé pour retrouver les joies de son salto de vainqueur. Mémorable !

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Australie :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2023 J. Martín - J. Zarco 2022 J. Martín - Á. Rins 2019 M. Viñales - M. Márquez 2018 M. Márquez - M. Viñales 2017 M. Márquez - M. Márquez

