Szafnauer voit Alpine se battre bientôt avec Mercedes

Après trois Grands Prix cette saison, Alpine occupe la sixième place du championnat des constructeurs avec seulement deux points d'avance sur Alfa Romeo, huitième. Cette situation est quelque peu circonstancielle, puisque les bolides roses n'ont enregistré aucune arrivée hors du top 10 et ont été handicapés par trois abandons – dont l'accrochage de Pierre Gasly avec Esteban Ocon lors du troisième départ du Grand Prix d'Australie, alors que tous deux pouvaient finir dans les points : Gasly était cinquième, Ocon dixième.

Cependant, bien qu'Alpine ait le statut de "meilleur des autres", le fait est que l'écurie a rétrogradé dans la hiérarchie, Aston Martin s'étant propulsé aux avant-postes pour porter les top teams au nombre de quatre. Le directeur d'équipe Otmar Szafnauer a toutefois bon espoir de redresser la barre au fil de la saison, alors que son écurie avait progressivement pris l'avantage sur McLaren l'an passé.

"Nous pensons pouvoir nous battre avec [Mercedes]", indique l'Américain. "Nous avons aussi des évolutions majeures qui arrivent pour Bakou, puis quelques autres une semaine plus tard à Miami. Nous avions une bonne corrélation l'an dernier ; si cela continue et si nous continuons à faire des évolutions, nous allons nous battre avec les écuries qui nous entourent au niveau du développement."

"L'an dernier, notre rythme de développement était très bon, et si nous pouvons continuer ainsi cette année, je pense que nous devrions nous rapprocher. Tout dépend des autres : je sais ce que nous allons apporter, mais ce que je ne sais pas, c'est ce que [Mercedes] va apporter."

Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine F1 Team

Alpine n'était qu'à deux dixièmes de Mercedes à Djeddah en qualifications, mais accusait sept dixièmes de déficit à Melbourne, dont quatre dixièmes sur la monoplace de top team la plus lente, la Ferrari. Pat Fry estime ainsi qu'il faut trouver "quatre à cinq dixièmes" en qualifications.

"Nous devrions avoir un bon pas en avant pour Bakou, puis il y en aura davantage, et pour la sixième course il devrait y avoir de bons progrès également", déclare le Chief Technical Officer de l'écurie. "Il y a beaucoup de pièces que nous espérions avoir pour Miami, mais ils font du super travail à l'usine et nous avons réussi à les avancer."

"En moyenne, il faut nous trouvions quatre ou cinq dixièmes en qualifications, non pas pour rattraper Red Bull mais pour rattraper les autres, et c'est à notre portée, il faut juste développer plus vite qu'eux."

Mercedes ne va apporter son nouveau fond plat qu'à Imola, mais Pat Fry se montre néanmoins prudent quant aux résultats qui peuvent être attendus à Bakou et à Miami. "Nous avons de bons pas en avant à venir, mais on ne sait pas ce que font les autres. Tout cela fait partie du jeu, n'est-ce pas ? Lors des prochaines courses, il y a certainement de bonnes performances en vue, ce qui contribuera grandement à réduire l'écart. Mais ça ne se joue pas en une course ; le développement, c'est sur la saison. Et on ne sait pas où se situent les autres", conclut-il.

Propos recueillis par Filip Cleeren