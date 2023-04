Ocon compte sur Alpine pour égaler la progression d'Aston Martin

Charger le lecteur audio

Aston Martin est la grande surprise de cette saison 2023. Habituée au fond de grille l'an passé malgré quelques coups d'éclat en course, la structure de Silverstone s'est propulsée à l'avant du peloton avec trois podiums en autant de Grands Prix pour Fernando Alonso.

Pendant ce temps, l'ancienne écurie du double Champion du monde a quelque peu stagné dans la hiérarchie. Alpine est généralement l'équipe la mieux placée derrière les quatre top teams, mais Esteban Ocon est quelque peu envieux de ce qu'a réalisé Aston Martin et exhorte ses collègues à faire de même, bien que le contexte soit différent puisque c'était dans l'intersaison avec une nouvelle monoplace : "Aston Martin a montré qu'il était possible de faire un grand pas en avant en trouvant les bonnes choses, bravo à eux. C'est donc faisable."

"Si l'on y réfléchit, nous avons fini la saison en décembre, et quand nous l'avons reprise, on était fin février, début mars. Ça fait trois ou quatre mois. Je ne sais pas si Aston aurait été capable de le faire en cours de saison, mais dans trois ou quatre mois, la saison ne sera pas finie. Il faut y croire, sinon rien ne sert de participer."

Alors que des évolutions sont dans les tuyaux en vue du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Ocon est enthousiasmé par le développement d'une A523 qui n'a selon lui pas de défaut majeur.

"Je suis à l'usine au moins un ou deux jours par semaine", confie-t-il. "Je me suis rendu dans le département aéro, j'ai vu les futurs dessins, j'ai vu les concepts à venir sur la voiture, ce que nous allons y apporter. Et il y a des idées vraiment intéressantes. J'ai hâte qu'elles soient produites et de les voir sur la voiture."

"Ce sont beaucoup de détails. Ce n'est jamais une chose en particulier, et c'est ça qui est compliqué : un compromis à un endroit peut mener à perdre un peu de performance ailleurs. Et en raison de notre position, nous ne pouvons pas faire de compromis maintenant."

Alpine occupe actuellement la sixième place du championnat des constructeurs avec huit points au compteur, ayant vu un beau résultat d'ensemble lui échapper dans un accrochage entre ses voitures lors du chaotique troisième départ du Grand Prix d'Australie.

Propos recueillis par Filip Cleeren