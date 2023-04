Alpine : Gasly a vite évacué la frustration de l'accrochage avec Ocon

Charger le lecteur audio

Pierre Gasly tenait une belle cinquième position lors du Grand Prix d'Australie 2023 de F1 lorsque tout a été remis en cause par le drapeau rouge brandi pour l'incident de Kevin Magnussen. La direction de course a alors décidé de faire repartir l'épreuve par un départ arrêté. Or, le Français s'est manqué au freinage du premier virage, est sorti de piste avant de revenir et d'être à l'origine de l'accrochage avec son équipier Esteban Ocon qui évoluait alors aussi dans le top 10.

Le bilan a donc été très lourd pour les hommes d'Enstone, passés d'une douzaine de points inscrits potentiellement à un zéro pointé douloureux, d'autant plus que la course s'est finalement achevée dans l'ordre d'avant cet ultime départ, sans les pilotes ayant abandonné. Après le GP, Gasly était logiquement frustré par la situation et s'est montré dans un premier temps peu disert face à la presse : "Je suis tellement déçu que je ne peux rien dire pour l'instant quand je vois ces gars terminer la course."

Il s'est excusé auprès d'Ocon pour l'accrochage et évité tout problème disciplinaire puisque les commissaires ont qualifié l'intestine mésaventure d'"incident de course". Otmar Szafnauer a par ailleurs assuré que son pilote avait rapidement évacué son rôle dans l'incident pour retenir le positif, à savoir le très bon rythme qui lui a permis d'être dans le groupe qui luttait potentiellement pour le podium.

"Pierre a dit : 'J'aurais aimé ne pas sortir et puis quand je suis revenu, je n'ai pas pu accélérer'", a expliqué le directeur d'Alpine. "Alors, même s'il n'était pas content d'être passé si près de la cinquième place, il était davantage satisfait du fait qu'il pouvait véritablement se battre à ce niveau. Alors, c'était presque comme si cette course était [déjà] derrière lui parce que notre rythme était bon."

Alpine abordait cette troisième manche de la saison au cinquième rang chez les constructeurs et se retrouve désormais sixième, manquant l'occasion d'une belle moisson. Pas de quoi déstabiliser la structure qui compte bien bâtir sur les performances démontrées à Melbourne : "Il nous reste 20 courses. Il faut apporter les améliorations."

"Si nous pouvons avoir le même rythme et nous battre avec les cinq premières voitures... cette année, si vous vous battez pour la quatrième place, vous vous battez pour la deuxième. C'est aussi serré que ça. Pierre n'était pas en colère. Il n'était pas contrarié. Il était plus positif car le rythme était là."

"Nous étions sur le point de marquer de bons points et d'obtenir une cinquième place tout à fait méritée pour Pierre grâce à son bon rythme. Quand nous lui avons dit d'attaquer, il a essayé de suivre [Carlos] Sainz, et il y est parvenu. Il n'était pas aussi rapide que Sainz, mais pas loin. Puis à la fin, nous lui avons dit de pousser pour s'assurer de rester devant [Lance Stroll sur l'Aston Martin] et c'est ce qu'il a pu faire. Le rythme était vraiment bon."

Avec Filip Cleeren et Matt Kew