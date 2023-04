Stroll avait "le cœur brisé" en croyant avoir perdu un podium

Charger le lecteur audio

Lance Stroll a connu des émotions diverses et variées lors de ce Grand Prix d'Australie. Qualifié sixième, le pilote Aston Martin a rétrogradé derrière la Williams d'Alexander Albon au départ, avant d'hériter de la sixième place lorsque l'Anglo-Thaïlandais s'est accidenté.

Cette sixième position, Stroll s'y est maintenu durant le reste de l'épreuve, jusqu'au chaos des derniers tours. Lorsque l'accident de Kevin Magnussen a provoqué une interruption au drapeau rouge, le nouveau départ a été pour le moins chaotique : les Alpine se sont accrochées, tandis que Carlos Sainz a envoyé Fernando Alonso en tête-à-queue. Désormais quatrième, Stroll s'est porté à la hauteur de l'Ibère mais a manqué son freinage au virage 3 et s'est retrouvé dans les graviers, bon dernier.

"J'avais le cœur brisé au virage 3 à deux tours de la fin", a confié le Canadien. "J'ai bloqué la roue avant droite en me défendant face à Carlos, et j'ai cru avoir laissé filer le podium. J'aurais eu du mal à m'endormir avec ça."

"C'était vraiment dur. Les pneus étaient froids comme la glace. Je le sentais déjà à la sortie du virage 2, j'ai complètement perdu l'arrière à la réaccélération. Puis vers le virage 3, je me défendais contre Carlos qui était à l'extérieur, et j'étais sur la partie sale de la piste. Dès que j'ai touché les freins, l'avant droit a commencé à se bloquer et il était impossible de ralentir la voiture. J'ai eu de la chance ne serait-ce que de ramener la voiture, à vrai dire, car on a vu Checo [Pérez] rester coincé à cet endroit [en qualifications]."

Heureusement pour Stroll, le drapeau rouge a été ajouté de nouveau, et le classement de ce troisième départ a été rétabli pour une ultime extinction des feux (sans les monoplaces contraintes à l'abandon). L'absence de Gasly et la pénalité infligée à Sainz pour le contact avec Alonso lui ont permis d'hériter de la quatrième place.

Ainsi, lorsqu'il lui a été demandé s'il a déjà connu de telles montagnes russes émotionnellement, Stroll a répondu : "Non, pas avec un tel niveau de tristesse et de déception, avant de finalement franchir la ligne d'arrivée très content du résultat."

Propos recueillis par Adam Cooper