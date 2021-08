Théo Pourchaire va faire ses débuts en F1 !

En ce début de semaine, certaines équipes sont restées sur le Hungaroring afin de prendre part à une nouvelle séance d'essais des pneus 18 pouces que Pirelli introduira officiellement en Formule 1 en 2022. Nous savons d'ores et déjà que Ferrari et McLaren sont de la partie, de même que Mercedes. La marque à l'étoile profite de cette occasion pour placer George Russell au volant de la W12, un signal fort alors que les rumeurs de son transfert à Brackley s'intensifient de jour en jour.

Une quatrième équipe est également attendue sur le tracé magyare, il s'agit d'Alfa Romeo. Et l'écurie italienne a décidé d'aligner Théo Pourchaire, offrant par la même occasion à l'espoir français de 17 ans ses premiers tours de roue au volant d'une monoplace de Formule 1. Pourchaire est attendu en piste mercredi.

Membre du programme des jeunes pilotes de Sauber, la structure se chargeant de gérer les activités F1 d'Alfa Romeo, le Français a connu une ascension rapide dans les échelons inférieurs de la monoplace. Sixième du championnat de Formule 2 avec une victoire à Monaco, Pourchaire a la F1 dans son viseur mais Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie Alfa Romeo, a admis qu'une titularisation précoce "serait une erreur".

"Nous avons un contrat avec Théo, mais encore une fois, je ne veux rien précipiter avec lui, nous devons garder à l'esprit qu'il a 17 ans", avait déclaré Vasseur en juin. "Je pense que ce serait une erreur de le pousser trop tôt. Il devra d'abord faire le job en F2, puis nous aurons le temps de discuter plus tard. Pour l'an prochain, c'est un peu trop tôt car il n'a fait que trois courses de F2. Il est plus que jeune, il a 17 ans et il est encore en quête de la Super Licence. Nous devons lui laisser le temps de faire le job. Nous ne sommes pas dans l'urgence, mais je pense qu'il est très bon."

Théo Pourchaire est le dernier pilote de Formule 2 à découvrir la catégorie reine après que Liam Lawson, membre du programme Red Bull, a pu prendre le volant de la Red Bull RB7 de 2011 lors du Festival of Speed de Goodwood, le mois dernier.