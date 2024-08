Pourchaire : "Ça fait très mal"

Sacré Champion de Formule 2 la saison dernière, Théo Pourchaire peine à accepter la situation dans laquelle il se retrouve. Bien que réserviste de l'écurie Stake F1 et plusieurs fois complimenté par le représentant de l'équipe, Alessandro Alunni Bravi, le jeune tricolore n'est toutefois pas en tête de liste pour décrocher un baquet la saison prochaine au sein du projet Audi.

D'abord exilé en Super Formula, championnat qu'il a rapidement quitté pour saisir une opportunité en IndyCar avec McLaren, elle aussi en partie déçue en raison d'un engagement non tenu dans la durée, il admet ruminer son sort. Les volants disponibles en Formule 1 pour la saison 2025 ne sont plus qu'au nombre de quatre et, sauf surprise, aucun ne semble pouvoir revenir au natif de Grasse.

Lire aussi : Formule 1 Le point sur les transferts F1 2025

Cette situation très frustrante, qu'il a déjà plusieurs fois évoquée publiquement, demeure compliquée à vivre pour un pilote de 20 ans qui s'accroche tout de même encore à son rêve.

"C'est difficile, parce que j'ai gagné la Formule 2, qui constitue la dernière étape avant la Formule 1", rappelle-t-il dans le podcast Speed Street de Conor Daly. "Dans le paddock F1, tout le monde observe les pilotes de F2 pour savoir lesquels piloteront en F1 dans les années à venir. J'ai eu l'impression d'être considéré, mais pas tant que ça, et ça fait très mal."

En dépit d'une tendance qui ne lui est pas favorable, Théo Pourchaire ne baisse pas les bras. Il sait aussi que la chance peut tourner et que le monde de la F1 n'est pas à un paradoxe près.

"Je pense que la porte n'est pas encore fermée", espère-t-il. "Vous savez, c'est la Formule 1, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans cet univers. On voit des choses folles se produire, donc je continue de croire que je mérite probablement une chance, au moins une occasion de me montrer. "

Si McLaren l'a sacrifié en juin dernier pour ne pas laisser filer l'opportunité de recruter Nolan Siegel, les perspectives de piloter en IndyCar la saison prochaine sont encore réelles pour Théo Pourchaire, y compris avec l'écurie de Woking dans son programme US.

"J'ai eu des pourparlers avec d'autres équipes, principalement en vue de la saison prochaine", confirme-t-il. "Car si je n'ai pas d'opportunité en Formule 1, l'IndyCar est vraiment quelque chose que je veux faire."