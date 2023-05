Titre 2008 : Fittipaldi ne croit pas au recours de Massa

Il y a quelques semaines, Bernie Ecclestone a fait des révélations sur le scandale du Crashgate. Au Grand Prix de Singapour 2008, Renault avait demandé à son pilote Nelson Piquet Jr de s'accidenter afin de provoquer une intervention de la voiture de sécurité favorable à son coéquipier Fernando Alonso, qui avait ainsi remporté la victoire. Felipe Massa avait été un grand perdant de cette épreuve, ayant été contraint à l'abandon après avoir arraché son tuyau de ravitaillement en carburant.

Ce scandale a fait surface dans le courant de la saison 2009, mais Ecclestone a affirmé auprès de F1-Insider en avoir été informé bien plus tôt, tout comme le président de la FIA, Max Mosley, désormais décédé. "Nous avons décidé de ne rien faire", a révélé l'ancien grand argentier de la F1. "Nous voulions protéger la F1 et lui épargner un énorme scandale. C'est pourquoi j'ai persuadé mon ancien pilote, Nelson Piquet [Sr], de rester calme un moment."

"À l'époque, la règle voulait qu'un classement du Championnat du monde soit intouchable après la cérémonie de remise des prix de la FIA. Hamilton a donc reçu le trophée et tout s'est bien passé. Nous avons eu suffisamment d'informations à temps pour enquêter sur cette affaire. Selon les statuts, nous aurions dû annuler la course de Singapour dans ces conditions. Cela veut dire qu'elle n'aurait jamais eu lieu pour établir le classement du championnat. Et c'est Felipe Massa qui serait devenu Champion du monde, et non Lewis Hamilton."

Se sentant lésé, Felipe Massa a décidé de monter une équipe d'avocats afin d'intenter une action en justice. L'objectif ? Obtenir l'annulation pure et simple du Grand Prix de Singapour 2008, qui ferait de lui le Champion du monde – la simple disqualification des Renault lors de cette course ne ferait qu'accroître l'avance de Hamilton au classement général. Si Massa veut faire recours à la justice, c'est parce que les résultats sont entérinés définitivement par la FIA deux semaines après chaque épreuve.

Emerson Fittipaldi

Le double Champion du monde Emerson Fittipaldi, qui ne dissimule aucunement le soutien qu'il apporte à son compatriote, estime néanmoins que cette démarche est vouée à l'échec. "Je crois que c'est Bernie Ecclestone qui a lancé ça. C'est typique de Bernie !" s'exclame Fittipaldi dans les colonnes de l'Irish Mirror. "Bernie voulait créer une polémique, et cette polémique n'a pour but que de faire parler les médias."

"J'adorerais forcément que Felipe soit Champion du monde, étant brésilien. J'étais à Interlagos cette année-là, dans le stand McLaren, avec Lewis Hamilton. Et quand Felipe a franchi la ligne d'arrivée, seules deux personnes – ma femme et moi – se sont levées et ont crié. Tout le monde était silencieux. Quinze seconds plus tard, tout le monde s'est levé et s'est mis à crier, et je ne comprenais pas pourquoi !"

"Avec le recul, lors de cette course [à Singapour], Ferrari a commis une erreur lors d'un arrêt au stand. Cela signifie que le résultat de la course ne changerait pas grand-chose. C'est difficile d'annuler ça. C'est mon opinion. Je suis pro-Felipe Massa à 100%, assurément."