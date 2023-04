Révélations sur le Crashgate : Massa peut-il récupérer le titre 2008 ?

Charger le lecteur audio

Le titre mondial décroché en 2008 par Lewis Hamilton peut-il être remis en cause par un tribunal ? L'hypothèse est relancée par Felipe Massa, deuxième du championnat cette année-là et battu pour un petit point au terme d'un dernier Grand Prix au scénario fou au Brésil. La saison avait également été marquée par le Grand Prix de Singapour, théâtre du Crashgate qui avait ainsi permis à Fernando Alonso de s'imposer grâce à l'accident volontaire de son coéquipier chez Renault, Nelson Piquet, pour provoquer l'intervention de la voiture de sécurité.

C'est cet épisode qui reste en travers de la gorge de Felipe Massa, lui qui avait abandonné ce jour-là tandis que Lewis Hamilton avait pris les six points de la troisième place. L'affaire avait explosé seulement l'année suivante, mais de récentes révélations faites par Bernie Ecclestone indiquent que la machination était connue bien avant dans les plus hautes sphères.

Celui qui était à l'époque le grand patron de la Formule 1 a expliqué qu'il était au courant de ce crash intentionnel de Nelson Piquet. Il a ajouté que Max Mosley, alors président de la FIA, avait été lui aussi assez rapidement informé. La volonté de ne pas ternir l'image du championnat et de la discipline a contribué à garder le secret plus longtemps. Et si les dirigeants de Renault ont été sanctionnés, le résultat du Grand Prix n'a jamais été remis en cause.

"Nous avons décidé de ne rien faire", a confié l'ex-grand argentier à F1-Insider. "Nous voulions protégrer la F1 et lui épargner un énorme scandale. C'est pourquoi j'ai persuadé mon ancien pilote, Nelson Piquet, de rester calme un moment. À l'époque, la règle voulait qu'un classement du championnat du monde soit intouchable après la cérémonie de remise des prix de la FIA. Hamilton a donc reçu le trophée et tout s'est bien passé. Nous avons eu suffisamment d'informations à temps pour enquêter sur cette affaire. Selon les statuts, nous aurions du annuler la course de Singapour dans ces conditions. Cela veut dire qu'elle n'aurait jamais eu lieu pour établir le classement du championnat. Et c'est Felipe Massa qui serait devenu Champion du monde, et non Lewis Hamilton."

Nelson Piquet s'était volontairement crashé à Singapour en 2008.

Dans un entretien avec l'édition brésilienne de Motorsport.com, Felipe Massa s'est longuement confié le week-end dernier. Et ces révélations font naître chez le vice-champion du monde 2008 une motivation nouvelle pour, peut-être, porter l'affaire devant la justice.

"Tout d'abord, c'est très triste d'apprendre qu'une course a été volée… ce qui est devenu évident l'année suivante", rappelle l'ancien pilote Ferrari. "Briatore et Pat Symonds ont été punis, mais pour le résultat qui a été volé, il n'y a rien eu. Il y a une règle qui dit que, lorsqu'un championnat est joué, à partir du moment où le pilote reçoit le trophée de champion, on ne peut plus rien changer. Mais il a été prouvé qu'il s'agissait d'un vol. À l'époque, les avocats de Ferrari m'ont parlé de cette règle, nous sommes allés voir d'autres avocats, et la réponse a été que l'on ne pouvait rien faire. Logiquement, je les ai crus."

"Et 15 ans plus tard, on entend [l'ancien] propriétaire du championnat dire qu'il l'a découvert en 2008, avec le président de la FIA, et qu'ils n'ont rien fait pour ne pas ternir le nom de la Formule 1. C'est très triste. On sait qu'il y a eu un vol, le résultat de cette course était censé être annulé, et j'aurais eu un titre. Au bout du compte, je suis celui qui a le plus perdu avec ce résultat. On cherche à comprendre tout ça."

"Il y a des règles, et il y a beaucoup de choses qui, selon le pays, font que l'on ne peut pas revenir 15 ans en arrière pour résoudre une affaire. Je ne chercherais jamais à obtenir une compensation financière, je chercherais à ce que justice soit faite. Je pense que si tu as été puni pour quelque chose qui n'est pas de ta faute, c'est le résultat d'un vol, d'une course volée, et la justice doit être rendue. En fait, la bonne chose à faire est d'annuler le résultat de cette course, c'est la seule justice que l'on puisse rendre dans un cas comme celui-ci."

Felipe Massa avait abandonné après un incident dans les stands à Singapour, en 2008.

Interrogé sur la perspective qu'il y aurait à partager ce titre mondial avec Lewis Hamilton, Felipe Massa hésite. Quoi qu'il en soit, sur la question du palmarès, le Brésilien estime que rien n'est impossible et cite en exemple celui du Tour de France cycliste avec les affaires de dopage.

"Je ne sais pas s'il est possible de diviser un titre", poursuit-il. "S'il est prouvé que cette course a été volée, elle doit être annulée. C'est très difficile de dire 'Ah, le pauvre…'. Ça ne fonctionne pas comme ça, la situation est claire. On a déjà vu d'autres situations dans d'autres sports, comme pour Lance Armstrong : il a été prouvé qu'il était dopé, et il a perdu tous ses titres. Quelle est la différence ?"

Interrogé sur ce qu'il comptait faire à présent, Felipe Massa tranche rapidement la question en assurant qu'il n'a rien décidé. "J'ai l'intention d'étudier la situation", précise-t-il. "Le résultat, ce que disent les lois, les règles… On doit avoir une idée de ce qu'il est possible de faire. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun intérêt financier dans cette affaire. Vais-je poursuivre la FIA pour gagner de l'argent, mais sans changer le résultat ? Non. Tout ce qui m'intéresse, c'est que la justice corrige la situation."

Felipe Massa est aujourd'hui président de la Commission internationale du Karting (CIK) à la FIA. Et s'il songe à rouvrir ce dossier épineux, il assure ne pas y penser quotidiennement et vivre les choses plutôt sereinement.

"Je suis très heureux dans ma vie, j'ai eu bien plus que ce que j'imaginais", souligne-t-il. "Je ne suis absolument pas frustré, peu importe la situation, mais là, c'est très grave si je raisonne en tant que sportif. Ça ne va pas changer ma vie. Si on vient me dire demain 'Tu es Champion du monde', ça ne changera rien. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai ressenti un bonheur immense, mais c'est très triste de se dire que c'est arrivé et que, 15 ans plus tard, on entend ça. Qu'est-ce qu'un titre peu apporter à un pays pour le développement de ses pilotes ? Regardez ce que Senna a fait pour le sport automobile brésilien… combien de pilotes brésiliens sont allés en F1 ensuite ? Il y a beaucoup de choses. Ce que cela représenterait, pas seulement pour moi, mais pour le Brésil… C'est très triste dans ce sens."

Propos recueillis par Erik Gabriel