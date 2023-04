Buemi : "C'est un peu moche de terminer derrière le Safety Car"

Charger le lecteur audio

Dans un contexte de quête permanente de spectacle, les événements du Grand Prix d'Australie ont beaucoup fait réagir dimanche dernier. Surtout, ils ont divisé. Les drapeaux rouges brandis par la direction de course ont paru exagérés pour certains, mais bien accueillis par d'autres puisqu'ils permettaient de relancer la course par un nouveau départ arrêté. Y compris à quelques tours de l'arrivée, lorsque Kevin Magnussen s'est accidenté et qu'il a fallu intervenir.

Pour Sébastien Buemi, l'idée générale derrière ces décisions est plutôt louable. Le Suisse est de ceux qui défendent le fait de tout mettre en œuvre pour ne pas voir un Grand Prix s'achever sous régime de voiture de sécurité. "C'est un peu moche de terminer derrière le Safety Car, je suis le premier à le dire", plaide-t-il auprès de Motorsport.com.

"L'idée fondamentale, c'est qu'ils ne veulent plus, après ce qui s'est passé en 2021, que la course se termine derrière un Safety Car", explique celui qui a pris 55 départs en Formule 1 avec Toro Rosso. "Objectivement, je trouve ça sympa que la course ne se termine pas derrière un Safety Car. Après, le problème qu'il y a, c'est que la voiture de Magnussen, ça va prendre trois ou quatre tours pour l'enlever – en l'occurrence c'est à mon avis ce qu'ils ont anticipé, que ça allait prendre du temps. Ils se sont dit qu'il valait mieux mettre le drapeau rouge. Comme ça, au moins, on ne va pas terminer derrière le Safety Car."

Sébastien Buemi admet que le troisième départ arrêté était peut-être de trop, mais estime aussi qu'il serait sans doute trop facile de tomber sur la direction de course aussi sévèrement.

"C'est sûr que tu te retrouves à quelques tours de la fin, et il y a ce restart", observe-t-il. "Est-ce qu'il aurait fallu faire un restart simplement derrière le Safety Car qui rentre, et puis après tu repars ? Peut-être. Refaire le départ arrêté, j'admets que c'est peut-être un petit peu 'too much'. Et puis après qu'ils aient fait le départ arrêté, il y a eu ce carton. Ils ne voulaient pas terminer derrière le Safety Car mais finalement ils ont dû le faire. L'idée de base est bonne, mais le concours de circonstances a fait qu'à la fin, c'était peut-être un peu trop pour le show. Je comprends, c'est toujours facile de critiquer après, mais je comprends quand même l'idée de base."