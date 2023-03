Tost espère que Tsunoda va réaliser que s'énerver ne sert à rien

Charger le lecteur audio

Pour sa troisième saison en Formule 1, Yuki Tsunoda relève un nouveau défi. Pierre Gasly est parti chez Alpine, le Japonais accueille à ses côtés chez AlphaTauri le rookie Nyck de Vries. Titré en Formule 2 et en Formule E, ce dernier a réalisé un intérim impressionnant au volant de la Williams d'Alexander Albon au Grand Prix d'Italie 2022, inscrivant les points de la neuvième place.

Alors que six membres du Red Bull Junior Team évoluent cette saison dans l'antichambre de la Formule 1 avec l'ambition évidente de rejoindre l'élite, Franz Tost attend de son pilote qu'il adopte une attitude plus constructive. "Quand Yuki est arrivé en F1, il était très jeune", souligne le directeur de la Scuderia AlphaTauri. "Et si quelque chose ne fonctionnait pas comme prévu, alors il montrait ses émotions."

"Je lui ai dit que ce n'était pas si bon. Pas parce qu'il exprime ses émotions, mais parce que ça lui enlève de la concentration et de l'énergie quand il pilote. Il faut qu'il soit plus concentré sur le pilotage de la voiture plutôt que de crier à la radio, car de toute façon ça n'aide personne. Si quelque chose s'est mal passé, on peut le dire après. Mais une fois dans la voiture, c'est arrivé, c'est fait, c'est du passé, alors concentre-toi sur ce qui se passe, c'est bien plus important. J'espère qu'il va s'en rendre compte."

Franz Tost

Prompt aux accidents lors de sa première campagne en F1, Tsunoda a également été contraint à l'abandon lors de trois Grands Prix dans divers incidents l'an passé. "Il ne doit pas avoir d'accidents, il doit utiliser son style de pilotage – qui est bon et agressif – et son talent, car croyez-moi, Yuki est un pilote très talentueux", assure Tost. "Il faut juste qu'il soit parfaitement préparé à réussir dans tous les domaines."

"Et maintenant qu'il est dans sa troisième saison, je m'attends à ce qu'il ait beaucoup appris lors des deux dernières années. Et il est très jeune, ne l'oublions pas. Il a travaillé vraiment dur cet hiver, surtout côté physique avec son nouveau coach. J'attends des deux pilotes de bonnes performances, et de Yuki qu'il n'ait pas d'accidents !"

Quant à savoir si cette année est décisive pour l'avenir de Tsunoda en F1, Tost répond : "Je ne dirais pas que c'est une année décisive, mais il faut qu'il montre de la performance, évidemment. Et s'il fait usage de ses capacités en course, il rapportera de bons résultats. J'en suis convaincu."

Enfin, vis-à-vis du rapport de force avec Nyck de Vries en interne, l'Autrichien conclut : "Nous n'avons pas de pilote numéro 1 ou numéro 2. Les deux pilotes sont traités sur un pied d'égalité. Quant à un pilote leader sur le plan technique, on verra, car Yuki a plus d'expérience en F1 et Nyck a plus d'expérience en sport auto en général. Je pense – j'espère, en tout cas – qu'ils vont travailler très étroitement et que nous pourrons tirer le meilleur de leurs atouts à tous les deux."

Propos recueillis par Adam Cooper

