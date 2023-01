Toto Wolff : Horner est "obsédé" par moi

Charger le lecteur audio

Toutes les écuries de Formule 1 sont par nature rivales, mais ces rivalités s'incarnent évidemment avant tout dans les personnes qui les dirigent. En ce sens, la rivalité entre Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, et Christian Horner, le responsable de Red Bull Racing, est l'une des – si ce n'est la – plus âpres. Cela s'est bien entendu particulièrement vu lors de la très tendue saison 2021, au moment de l'affrontement entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre mondial et des divers incidents qui ont émaillé cette saison, tant sur la piste qu'en dehors.

En cela, l'accrochage de Silverstone, où la responsabilité de Hamilton a été engagée sans que cela ne lui coûte la victoire, et les célébrations qui ont suivi ont marqué un point à partir duquel les choses n'ont fait qu'aller crescendo, quand bien même la saison avait déjà été marquée par des controverses, principalement techniques. D'autres incidents, notamment en Italie ou encore en Arabie saoudite, ont ensuite participé à l'escalade.

En dépit d'une campagne 2022 qui n'a pas été aussi disputée sportivement, Mercedes manquant le virage de la nouvelle réglementation quand Red Bull s'offrait une année de domination, les échanges d'amabilités entre Wolff et Horner n'ont pas cessé. Interrogé sur la dynamique de leur relation, l'Autrichien estime que son homologue est tout simplement "obsédé" par ses faits et gestes : "J'occupe la moindre de ses pensées", a-t-il déclaré au Times. "Ce type est obsédé [par moi]. Chaque seconde que je passe à parler de Horner est une perte de temps dans ma vie."

Un temps qu'il s'empresse donc de consacrer à un autre sujet : la manière dont Hamilton s'est relevé après le dénouement de la saison 2021 à Abu Dhabi, dans des circonstances désormais largement connues. "Nous sommes ensemble maintenant depuis de nombreuses années, et nous nous parlons aussi souvent que possible", a expliqué Wolff qui fêtait ce 21 janvier les 10 ans de sa prise de pouvoir chez Mercedes.

"Cette période a été incroyablement difficile, parce qu'il avait tout donné et était sur le point de réaliser un énorme exploit [remporter un huitième titre mondial]. L'une des choses les plus difficiles dans le sport est de surmonter la déception. C'est à ce moment-là que l'équipe prend tout son sens."

