Formule 1 GP de São Paulo

Wolff relativise les années difficiles de Mercedes : "Pas complètement à la ramasse"

Alors que Mercedes a décroché son neuvième titre mondial des constructeurs, Toto Wolff est revenu sur l'ère plus difficile de l'effet de sol en Formule 1.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publié: 10 nov. 2026, 08:35

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Photo de : Dan Istitene - Formula 1 via Getty Images

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, estime que son équipe n'a pas été "complètement à la ramasse" durant ses quatre années sans titre mondial en Formule 1.

Les Flèches d'argent ont décroché leur neuvième titre des constructeurs dimanche, au Grand Prix de São Paulo, une semaine après que Kimi Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1.

Mercedes a retrouvé les sommets avec l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations châssis et moteur en 2026. Mais la précédente ère de l'effet de sol a été plus compliquée pour l'écurie, qui n'a remporté que sept courses entre 2022 et 2025, contre 12 pour la seule saison 2026.

"Le problème, c'est que lorsque l'on traverse des moments difficiles, comme cela peut nous arriver à tous dans la vie, il n'est pas si facile de continuer à avancer", a déclaré Wolff. "Avec le recul, on se dit : 'Nous avions besoin de traverser ces moments difficiles pour grandir en tant que personnes ou en tant qu'entreprise'. Mais lorsque l'on est au fond du trou, c'est assez difficile de le ressentir."

"En regardant derrière nous, je pense que ces quatre dernières années ont été très difficiles. Nous avons d'abord fait fausse route, puis nous avons essayé de comprendre pourquoi, avant de réaliser que nous n'avions toujours pas compris. Cela a donné lieu à de nombreux allers-retours."

Kimi Antonelli et Toto Wolff

Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Mais dans dix ou vingt ans, lorsque nous regarderons les statistiques, nous constaterons que nous n'avons pas été complètement à la ramasse pendant ces quatre années, puisque nous avons terminé troisième, deuxième, quatrième puis deuxième. Nous avons remporté des courses, et même beaucoup de courses."

"Finalement, les chiffres montrent que notre bilan n'était pas si mauvais. Mais sur le moment, nous l'avons mal vécu. La résilience de l'équipe et des personnes qui sont restées soudées pendant ces périodes difficiles a également joué un rôle."

"C'est donc un sentiment formidable de décrocher ces deux titres. Peu d'équipes sportives ont réussi à rebondir de cette manière après une série de titres consécutifs, suivie d'une période difficile. Je suis vraiment fier que nous fassions partie de ce tout petit groupe d'équipes qui ont accompli cela, tous sports confondus."

Avec ce neuvième titre des constructeurs, Mercedes rejoint Williams dans les livres d'histoire de la F1 et ne compte plus qu'une couronne de retard sur McLaren. Ferrari reste la référence absolue avec 16 titres mondiaux.

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