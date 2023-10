Tsunoda avertit : les vibreurs de Losail vont "détruire les planchers"

La Formule 1 fait son retour à Losail ce week-end pour la deuxième édition du Grand Prix du Qatar, sur une piste qui a été intégralement refaite à neuf – et il ne s'agit pas seulement de l'asphalte mais aussi, notamment, des vibreurs.

Ces modifications ont été réalisées dans le contexte de la course inaugurale en 2021, où Valtteri Bottas, Nicholas Latifi et George Russell ont tous trois été victimes de crevaisons provoquées par des passages répétés sur les vibreurs. Cependant, la manière dont ces derniers ont été modifiés ne rassure manifestement pas le paddock.

En effet, Yuki Tsunoda trouve les nouveaux vibreurs trop agressifs pour les nouvelles monoplaces à effet de sol, qui roulent avec une hauteur de caisse très faible. Le Japonais déclare ainsi que la nouvelle version de la piste de Losail va "détruire les planchers", à tel point que "tous les ingénieurs sont inquiets".

Tsunoda précise : "On dirait qu'ils ont modifié les vibreurs agressifs. Ici, il y a toujours des histoires avec les limites de la piste, mais ils ont rendu les vibreurs encore pires, car quand on va dépasser la ligne blanche, on va être vraiment pénalisé – manifestement par un risque élevé de dégâts sur la voiture."

D'après le pilote AlphaTauri, c'est "la marche entre le vibreur et le bas-côté" qui cause ce risque : "Rouler sur le vibreur ne sera pas un problème, mais une fois qu'on en descend, ça fait un effet toboggan. Ce n'est pas régulier du tout, et en pilotant ici, avec des virages si rapides où la voiture roule vraiment bas, ça va être dur. Ne serait-ce qu'une [sortie] sera très coûteuse, à mon avis."

Rappelons que l'optimisme ne règne pas au sein de la petite Scuderia pour ce Grand Prix, malgré les nouvelles pièces apparues à Singapour sur l'AT04. "Je ne sais pas comment on va se débrouiller ou comment vont fonctionner les évolutions", a récemment fait savoir Liam Lawson. "Je pense que c'est dur à dire car nos difficultés au Japon étaient principalement dans les virages rapides, dans le premier secteur. On a encore des choses à apprendre sur notre nouveau package, et je ne suis pas convaincu que le Qatar soit le type de circuit qui convienne à notre voiture."

Lire aussi : Confirmé pour Losail, Lawson veut surmonter la déception de 2024

Avec Jonathan Noble