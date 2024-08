Tsunoda se sent prêt pour Red Bull : "Je suis un pilote plus complet"

Yuki Tsunoda se sent prêt. Il le sait toutefois, il devra encore attendre son heure avant d'espérer ravir le baquet Red Bull aujourd'hui occupé par Sergio Pérez. Ce dernier a été conforté lors de cette trêve estivale par l'état-major du giron autrichien et dispose également d'un contrat pour les deux prochaines années. Néanmoins, avec la pression forte qui s'exerce, la place du Mexicain demeure convoitée.

Déjà confirmé pour 2025 chez Visa Cash App RB, Yuki Tsunoda pense avoir atteint un niveau de performance et de maturité qui peut convaincre Red Bull. Et puisque cela n'a pas suffi à ce stade, il entend désormais maintenir et confirmer la tendance durant la deuxième partie de saison pour démontrer sa constance.

"Ils connaissent mes performances et en sont satisfaits", souligne-t-il dans un entretien accordé à Motorsport.com. "C'est pour cela qu'ils ont prolongé mon contrat pour l'année prochaine, donc c'est assez clair. Je dois tout simplement continuer à être performant, continuer de les satisfaire régulièrement, et j'espère que les choses se feront naturellement."

"Je reste concentré sur ce que je peux faire, mais il est évident que je me sens prêt à me battre à des positions plus élevées et contre de meilleures équipes, et aussi à me battre contre Max [Verstappen]. Mais c'est à eux de décider."

Auteur de 22 des 34 points inscrits par VCARB jusqu'à présent, Yuki Tsunoda estime avoir progressé dans tous les domaines. Et c'est d'ailleurs ce qui l'amène aujourd'hui à changer de ton vis-à-vis de ses dirigeants.

"J'ai le sentiment d'être un pilote plus complet", insiste-t-il. "Quand je prends du recul, même si mon tour, ma performance ou mon pilotage étaient bons, je manquais beaucoup de contrôle émotionnel dans les communications radio. C'est un cap que j'ai franchi quand je compare à Daniel [Ricciardo], par exemple. Et si l'on veut rejoindre un top team, ce sont des choses importantes, parce qu'ils attendent un pilote plus complet."

"Je voulais améliorer ces choses-là, être plus complet pour que personne ne puisse se plaindre de certaines choses spécifiques. Et maintenant je me sens prêt. Lors des derniers Grands Prix, j'ai pu accomplir ça. Je crois en moi et je trouve plus de contrôle, plus de régularité. Je suis très content de pouvoir atteindre mon objectif à chaque fois. C'est ce que je dois faire, juste me concentrer là-dessus plutôt que sur les rumeurs ou quoi que ce soit d'autre."

Propos recueillis par Oleg Karpov