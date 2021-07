Hamilton : L'ultime évo Mercedes, insuffisante pour rattraper Red Bull

Le constat est sans appel : Red Bull reste sur cinq victoires consécutives en Formule 1, avec 174 points contre 101 pour Mercedes sur cette période. La course au titre est en train de basculer en faveur de Max Verstappen, qui vient d'engranger 102 unités en cinq Grands Prix quand Lewis Hamilton n'en a inscrit que 56. Le septuple Champion du monde, solidement installé en tête du championnat après quatre courses, a désormais 32 longueurs de retard.

Les Flèches d'Argent pourront-elles inverser la tendance ? Cela paraît difficile. La nouvelle réglementation technique de 2022 est à l'horizon, et les évolutions vont se faire rares sur les monoplaces actuelles. "Non, la soufflerie ne travaille plus sur la voiture de cette année", a indiqué Toto Wolff à Sky Sports F1 vendredi. "Il y a un développement supplémentaire qui va venir sur la voiture à Silverstone, mais c'est prévu depuis longtemps."

Et ce fameux développement prévu sur la Mercedes W12 pour le prochain Grand Prix ne va manifestement pas suffire à rattraper Red Bull. "Nous avons un petit truc qui arrive, mais ça ne va pas réduire l'écart suffisamment. Nous avons du travail", commente Lewis Hamilton.

De surcroît, lors des deux épreuves disputées au Red Bull Ring, Hamilton a été complètement impuissant face à un Verstappen auteur d'un grand chelem au Grand Prix d'Autriche. "Ces dernières courses ont été difficiles, et c'est clair qu'il est tranquille devant", poursuit l'Anglais. "Je ne peux pas y faire grand-chose. Bien sûr, je prie pour un scénario différent lors de la prochaine course, mais si l'on regarde leur voiture, elle est sur des rails. Nous donnons donc absolument tout. Ces deux dernières semaines, je suis allé à l'usine chaque semaine pour tirer le maximum de la voiture. Mais elle n'est simplement pas performante ici [en Autriche], sans que l'on sache pourquoi. J'espère vraiment qu'elle le sera lors des prochaines courses."

Valtteri Bottas, de son côté, espère également que la donne changera sur des circuits aux caractéristiques différentes, à l'image du prochain, Silverstone. "Nous courons sur la même piste depuis deux semaines et il est clair que Red Bull est plus rapide ici – mais ce pourrait être différent sur d'autres pistes. Je pense que celle-ci convient très bien à leur voiture, mais ils ne sont lents nulle part ailleurs. Silverstone est complètement différent. Il y a bien plus de virages rapides, donc on verra. Nous avons quelque chose de prévu au niveau des évolutions pour Silverstone. Je pense qu'après ça, ce sera calme sur les nouvelles pièces ; nous continuerons à travailler aussi dur que possible – mais nous savons que ça va être dur", conclut le Finlandais.