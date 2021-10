En forme, Bottas est "très détendu" depuis qu'il a signé chez Alfa

C'est le 6 septembre dernier que l'arrivée de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo a été confirmée, et depuis lors, le pilote Mercedes est en grande forme. Bottas a marqué 54 points lors des trois derniers Grands Prix, devançant nettement Daniel Ricciardo (39), Max Verstappen (38) et Lewis Hamilton (35).

Bien sûr, un tel classement est relativement circonstanciel, entre l'accrochage de Hamilton et Verstappen à Imola d'une part, et l'averse qui a permis à Bottas de se propulser de la 14e à la cinquième place à la fin du Grand Prix de Russie. Il n'empêche que cette statistique est une photographie valide du bilan comptable à l'instant T, et d'après le principal intéressé, ces résultats ne sont pas un hasard.

"En fait, j'ai toujours eu la confiance, mais ça fait du bien de remporter une victoire et de se rappeler qu'on en est capable", déclare le Finlandais. "Ça faisait un moment. Mais, à vrai dire, depuis Monza je me sens très détendu et je parviens à me concentrer sur le pilotage uniquement. C'est sûr que ça aide."

Bottas aura enchaîné cinq contrats d'un an avec Mercedes, sans jamais avoir de certitudes sur son avenir, alors qu'il vient de trouver un accord pluriannuel avec Alfa Romeo. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne semble pas que son équipe le mette à l'écart en prévision de son départ prochain.

"Rien n'a vraiment changé", assure Bottas. "Tout est normal et l'équipe a un bon état d'esprit dans l'ensemble, nous sommes vraiment motivés pour le reste de l'année, nous travaillons dur comme toujours. Je suis dans toutes les réunions où j'étais déjà lors de ces cinq années. S'il y en a d'autres, je ne les connais pas. Donc pour moi, tout est normal !"

Directeur de Mercedes AMG F1, Toto Wolff ne tarit pas d'éloges sur les performances récentes de son protégé, qui ont notamment permis à la marque à l'étoile de creuser un écart de 36 points sur Red Bull au championnat des constructeurs.

"Ce n'est peut-être pas sa dernière [victoire] de la saison", estimait Wolff au sujet de Bottas à l'arrivée du Grand Prix de Turquie. "Ce qu'il a réalisé est incroyable. Il a démarré avec une certaine facilité depuis la pole et s'est échappé. Il était l'homme le plus rapide sur la piste, le meilleur en termes de gestion des pneus. Il a toujours gardé le contrôle, il a signé le meilleur tour. C'est un 10 sur 10."

"Il peut jouer un rôle crucial dans le championnat des constructeurs, mais aussi pour soutenir Lewis. Car aujourd'hui, seule la performance de Valtteri a empêché Max de marquer huit points de plus." Même si Verstappen était loin du point du meilleur tour en course, avec la neuvième place dans ce classement à Istanbul.

Propos recueillis par Jonathan Noble