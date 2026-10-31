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Formule 1 GP de Mexico

Vasseur calme le jeu après les essais libres prometteurs de Ferrari à Mexico

Charles Leclerc a signé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres vendredi à Mexico, mais le patron de Ferrari refuse de s'emballer.

Ed Hardy Ronald Vording

Publié: 31 oct. 2026, 14:30

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Photo de : Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur a tempéré les attentes pour le Grand Prix de Mexio, malgré les deux meilleurs temps signés par Charles Leclerc lors des séances d'essais libres du vendredi.

Le pilote Ferrari a établi la référence en 1'18"128 lors des EL1, avant d'abaisser son chrono en 1'17"827 en EL2 sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Son coéquipier Lewis Hamilton s'est également montré compétitif, avec une quatrième place lors de la première séance, à 0"738 de Leclerc. Il figurait ensuite dans le top 5 en EL2, avant qu'une défaillance moteur ne mette un terme prématuré à sa séance.

Interrogé vendredi, Vasseur a déclaré : "Je n'ai pas à être confiant ou non. Nous devons travailler et essayer de faire au mieux pour demain. Les conditions sont extrêmement difficiles, comme nous le savions avant de venir, en raison de l'altitude. C'est un défi pour nous, mais aussi pour les autres."

"Cela signifie que nous avons beaucoup de travail à faire ce soir. La piste est très bosselée, probablement un peu trop avant le premier virage. C'est presque dangereux. Nous allons devoir trouver des solutions ce soir, mais dans l'ensemble, je pense que nous avons bien commencé le week-end. Il reste toutefois encore beaucoup de chemin à parcourir."

Frédéric Vasseur

Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Les propos du Français s'expliquent notamment par le souvenir du week-end dernier à Austin. Ferrari avait alors dominé chacune des séances d'essais libres, avant de se qualifier en quatrième et cinquième positions, puis de terminer la course aux deuxième et quatrième places.

Leclerc avait expliqué que Ferrari avait souffert de l'évolution de la piste, tandis que Hamilton avait attribué ses difficultés en Q3 à ses pneus. Vasseur se montre donc prudent à l'idée de revivre un scénario similaire ce week-end.

Le circuit de Mexico, caractérisé par un faible niveau d'adhérence, est réputé pour l'évolution importante de ses conditions au fil du week-end. Et avec Mercedes, qui domine le championnat, ainsi que Red Bull, qui retrouve des couleurs, la pole position est loin d'être acquise pour Ferrari.

"Tout le monde va progresser et affiner les réglages de son package en fonction de l'altitude", a ajouté Vasseur. "C'est vrai que les conditions sont complètement extrêmes par rapport à ce que nous avons l'habitude de rencontrer. Pour les pilotes, évoluer à Mexico avec ce niveau d'appui représente un défi."

"Ils avaient l'habitude d'utiliser l'aileron le plus imposant de la saison. Je pense que l'écart par rapport à l'année dernière est beaucoup moins important à Monza qu'à Monaco ou Mexico, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour eux."

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Ferrari voit néanmoins dans cette manche une belle occasion de décrocher sa troisième victoire de la saison 2026, après les succès de Hamilton à Barcelone et de Leclerc à Silverstone.

L'altitude de Mexico constitue en effet un paramètre important : elle contraint le turbocompresseur à travailler davantage. Or, celui de la SF-26 étant plus petit que ceux de la concurrence, le phénomène de temps de réponse du turbo devrait être limité.

C'est notamment pour cette raison que George Russell, chez Mercedes, avait désigné Ferrari comme favori avant le début du week-end. Une analyse que Hamilton a toutefois nuancée après les EL2.

"Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette histoire de turbo", a déclaré le septuple champion du monde. "Si l'on regarde les vitesses de Mercedes et de Red Bull, elles sont toujours largement supérieures aux nôtres en bout de ligne droite, comme à chaque course."

"Le turbo ne fait aucune différence. Elles continuent de gagner beaucoup de vitesse en fin de ligne droite. Je pense que nous perdons encore deux ou trois dixièmes. Mais la voiture se comporte bien. Notre monoplace fonctionne plutôt bien."

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