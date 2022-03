Vasseur salue l'enthousiasme autour de la croissance de la F1

Charger le lecteur audio

Depuis quelques années, l'intérêt pour la Formule 1 connaît une croissance notable à travers le monde, notamment grâce à la série à succès Drive to Survive (dont la saison 4 sera disponible le 11 mars) ainsi que le développement de plusieurs marchés, notamment aux États-Unis.

Cet hiver, en plus de certains transferts chez les pilotes, les écuries ont accueilli de nouveaux sponsors. Par exemple, le titre de Max Verstappen acquis en 2021 a permis à Red Bull de signer deux énormes contrats. Le géant des logiciels américains, Oracle, était déjà présent l'an dernier, et a renforcé son engagement en devenant partenaire titre, tandis que l'écurie s'est également associée à Bybit (société de cryptomonnaie). Ferrari a également signé deux gros contrats, avec Santander et Velas.

Du côté d'Alfa Romeo, l'écurie n'est pas en reste. Depuis la fin de la dernière saison, la structure suisse a signé une douzaine de nouveaux partenariats. Elle a également profité de l'arrivée de Guanyu Zhou, premier pilote titulaire chinois dans l'histoire de la discipline, pour attirer de nouveaux sponsors.

Le patron de l'écurie, Frédéric Vasseur, a bien senti cet afflux de contrats pour les écuries. Selon lui, il s'agit d'une preuve que le championnat est attractif et bénéfique pour les affaires. "C'est un ensemble [de choses], mais l'enthousiasme autour de la F1 est très grand", explique le Français.

"Nous l'avons vu l'an dernier sur certaines manches, nous avons battu le record de spectateurs sur un seul week-end à Austin", poursuit Vasseur. "C'était un événement géant, et les audiences à la télévision augmentent. Je pense qu'en tant que discipline, nous somme très, très attractifs, et de plus en plus d'ailleurs. En tant qu'équipe également, car nous avons de l'ambition. Je crois que nous construisons un projet solide avec l'arrivée de nouveaux sponsors."

"C'est un sentiment agréable. Désolé si nous vous embêtons avec nos communiqués de presse !", rigole le chef d'équipe. "Mais c'est un sentiment agréable d'avoir de nouveaux sponsors qui nous rejoignent chaque jour."

Cet hiver, Vasseur déclarait à Motorsport.com que l'arrivée de Zhou allait permettre à l'écurie de courir proche du plafond budgétaire de 140 millions de dollars, créant ainsi une "superbe opportunité". Le PDG de McLaren, Zak Brown, estimait récemment que la F1 était prête à vivre une grande décennie, notamment grâce à l'intérêt grandissant dans le monde.

Le calendrier de cette saison aurait dû être le plus long de l'histoire de la discipline, avec 23 courses au programme. Cependant, ce chiffre est descendu à 22 avec la récente annulation du Grand Prix de Russie. Selon le PDG du championnat Stefano Domenicali, il n'y aura "aucun problème" à remplacer cette épreuve. Le Qatar et la Chine rejoindront le calendrier en 2023, tandis que des discussion sont en cours avec Las Vegas pour porter le nombre de Grands Prix américains à trois.

Lire aussi : Zak Brown tance ceux qui hésitent à accueillir Andretti