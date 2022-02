La F1 n'aurait "aucun problème" à remplacer le GP de Russie

Charger le lecteur audio

Alors que l'invasion russe se poursuit en Ukraine, les dirigeants du Championnat du monde de Formule 1 ont annoncé qu'il était "impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles". Cette déclaration n'est toutefois pas synonyme d'annulation. Par ailleurs, le promoteur de la course, Rosgonki, a ajouté plus tard qu'il était "toujours possible que le Grand Prix ait lieu comme prévu", du 23 au 25 septembre 2022 sur le circuit de Sotchi.

Mais dans le cas où la situation ne s'arrangerait pas en Europe de l'Est, la F1 doit se tenir prête à trouver une solution et à trouver un remplaçant. C'est loin d'être un problème pour Stefano Domenicali, le PDG du championnat ayant expliqué que les saisons 2020 et 2021, marquées par la pandémie de COVID-19, avaient démontré que la F1 pouvait réagir rapidement avec son calendrier.

"Si l'on parle de la situation de cette année en particulier, en raison de la situation russe, je peux simplement confirmer que nous avons déjà prouvé l'année dernière – ou au cours des deux dernières années – que nous étions très flexibles et que nous n'avions aucun problème à trouver de potentielles solutions. Donc je ne peux que confirmer que [le remplacement du GP de Russie] pourrait être une option pour cette année, sans aucun problème", a-t-il indiqué dans un entretien avec des analystes de Wall Street.

Si le GP de Turquie a déjà été évoqué comme candidat le plus crédible pour remplacer le GP de Russie, bien que certains représentants de la F1 aient minimisé cette possibilité, Domenicali a souligné que les nouvelles destinations prêtes à accueillir des courses ne manquaient pas.

"Je peux simplement répéter qu'en raison du grand succès de la plateforme F1, la possibilité que nous ayons de nouvelles courses à l'avenir est toujours très, très grande", a-t-il ajouté. "En ce qui concerne les autres sites possibles pour l'avenir, nous pouvons simplement dire qu'il y a beaucoup de discussions en cours. Nous devons faire les bons choix pour les marchés stratégiques que nous croyons être les bons pour la F1."

"Mais nous pouvons agrandir le calendrier, bien sûr, car nous pouvons aller jusqu'à 25 [courses] techniquement parlant. C'est écrit dans notre règlement et dans les Accords Concorde, et les équipes suivront notre vision sur ce point. Je dirais que nous ne devons pas oublier qu'il y aura 23 courses au calendrier cette année, c'est le plus grand nombre de courses de l'Histoire de la F1. Je pense donc que nous pouvons voir ça du bon côté, en prenant les bonnes décisions. Nous ne sommes pas pressés, ce n'est qu'une question d'appréciation des différentes possibilités que nous avons devant nous."

Quant au PDG de Liberty Media, Greg Maffei, il a salué les efforts de la F1 pour adapter son calendrier en 2020 et 2021, tout en ajoutant que le championnat devait gérer son expansion avec prudence. "Je pense que Stefano et son équipe, la FIA et les équipes elles-mêmes ont fait un excellent travail de gestion, avec la flexibilité du COVID et aussi en augmentant le nombre de courses", a-t-il expliqué.

"Nous comprenons que certains acteurs sont moins enthousiastes et nous devons ajouter les courses d'une manière logique, sans mettre à mal les ressources de tous les concernés. Nous verrons donc comment ça se passe avec 23 [courses]. Et comme Stefano l'a fait remarquer à juste titre, contractuellement, nous pouvons aller jusqu'à 25. Mais nous allons le faire en collaboration avec nos partenaires."