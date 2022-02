Bottas ne tire pas le signal d'alarme chez Alfa Romeo

Charger le lecteur audio

Valtteri Bottas ne s'en cache pas, Alfa Romeo a du pain sur la planche après des essais de Barcelone qui se sont avérés difficiles. Néanmoins le Finlandais estime que la C42 a du potentiel, alors qu'elle a été présentée officiellement avec sa livrée définitive ce dimanche.

Au cours des trois journées de roulage en Catalogne, l'ex-pilote Mercedes n'a plus boucler que 54 tours. Alfa Romeo a rencontré des problèmes semble-t-il plus importants que la concurrence avec le marsouinage qui affecte les monoplaces 2022, ainsi que des soucis de fiabilité. Dans ces circonstances, c'est finalement Guanyu Zhou qui a parcouru le plus de tours, portant le total à 175, loin des plus de 400 boucles de Ferrari.

"J'ai le sentiment que nous ne sommes qu'au tout début de la découverte de la voiture", explique Valtteri Bottas. "Pour moi, c'était un roulage assez limité, avec seulement deux types de pneus différents, et avec très peu de changements de réglages. Il y a donc encore beaucoup de choses à découvrir. C'est pourquoi nous avons vraiment l'intention de travailler dur entre les deux sessions d'essais, en espérant avoir une meilleure compréhension à Bahreïn. Il y a du travail à faire. Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a du potentiel dans ce package. J'ai hâte d'en découvrir plus avec l'équipe."

Valtteri Bottas sous ses nouvelles couleurs.

Alfa Romeo a repris la piste ce dimanche à Barcelone lors d'une nouvelle journée de roulage promotionnel de manière à rattraper un peu de temps perdu. La marge de manœuvre s'est inévitablement réduite alors que les trois dernières journées d'essais hivernaux se dérouleront du 10 au 12 mars à Bahreïn. À la tête de l'écurie de Hinwil, Frédéric Vasseur se montre toutefois confiant.

"C'est notre défi, mais je suis plutôt confiant pour que nous soyons en mesure de le faire la semaine prochaine", avance le directeur de l'écurie. "Nous avons la journée de tournage aujourd'hui, nous remettons la voiture en piste. Mais pour Bahreïn, je pense que nous serons sur la bonne voie."

"On parle du phénomène de rebond, mais c'est toujours le cas avec une nouvelle réglementation, il y a des nouveaux problèmes qui se présentent. Je pense que dans deux ou trois Grands Prix, plus personne n'en parlera. Nous aurons d'autre problèmes ou sujets desquels discuter. Mais nous devons régler ça, et nous avons vu de notre côté ainsi que dans d'autres écuries que tout le monde a fait de gros progrès en trois jours. La semaine prochaine, toutes les équipes auront une nouvelle configuration pour régler ça complètement."

Directeur technique chargé de la conception et du développement de la C42, Jan Monchaux rappelle qu'Alfa Romeo a généralement de bonnes dispositions en matière de fiabilité mais que les choix faits pour la nouvelle monoplace avaient été rendus extrêmes notamment à cause du poids.

"Nous avons ici ou là quelques éléments à régler, mais je suis relativement confiant pour que nous y parvenions", assure-t-il. "Dans une certaine mesure, je préfère que ça arrive maintenant plutôt que pendant la saison. Généralement, quand on a ces problèmes, on les règle une bonne fois pour toutes. C'est aussi pour ça que l'on fait des essais. Nous aurions aimé faire plus de kilométrage, c'est certain. Mais c'est comme ça. Nous ne pouvons rien y changer. Nous devons rentrer ce soir et nous avons un peu plus d'une semaine et demie pour régler certaines choses, en espérant revenir pour des essais plus calmes pour nous tous. Je suis globalement confiant."

Propos recueillis par Luke Smith

