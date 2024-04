Le problème de Stake dans les stands "pas encore réglé à 100%"

Toujours en quête de ses premiers points cette saison, l'écurie Stake n'abordera pas le Grand Prix du Japon avec une confiance maximale. La faute à des problèmes récurrents lors des arrêts au stand qui, malgré plusieurs tentatives, ne sont toujours pas définitivement réglés.

Ces soucis ont gâché les trois premiers week-ends de l'écurie en affectant à la fois Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. Ils sont provoqués par les écrous de roue et, malgré des ajustements dans les procédures, ils n'ont pas pu être éradiqués à Melbourne il y a deux semaines, où le pilote finlandais a perdu une trentaine de secondes lors d'un arrêt. Un écrou baladeur dans la pitlane a également entraîné une amende de 5000 € infligée par la FIA à l'écurie.

Stake F1 a beau travailler "nuit et jour" à Hinwil pour trouver une solution, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre et Valtteri Bottas s'attend de nouveau à peut-être en pâtir dimanche sur le circuit nippon.

"Des mesures ont été prises, mais ce n'est malheureusement pas encore réglé à 100%", prévient-il dans le paddock de Suzuka ce jeudi. "Encore une fois, le risque de rencontrer un problème devrait être moins important. En gros, c'est un problème que l'on ignorait avant le début de la saison, et ça ne se règle pas rapidement. Mais il y a une solution à 100%, prévue je l'espère pour le Grand Prix de Chine. Ce n'est pas encore totalement certain. Ici, des mesures supplémentaires ont été prises."

"Même lors des essais [à Bahreïn], ça ne constituait pas une grosse inquiétude. Mais on a commencé à constater des problèmes. Et au Grand Prix de Bahreïn... Je pense qu'il y a aussi un lien avec la température."

Après le Grand Prix d'Australie, l'écurie suisse s'est publiquement excusée auprès de Valtteri Bottas, ce que le pilote a particulièrement apprécié alors qu'il a la conviction que marquer des points sur l'Albert Park était à sa portée.

"Nous sommes dans le même bateau", rappelle-t-il. "J'étais déçu, mais toute l'équipe l'était, car ce genre de choses ne devrait pas arriver. On prend vraiment ça au sérieux et c'est actuellement une priorité de le régler."

"J'espère évidemment un week-end propre. Même si nous ne sommes pas les plus rapides dans les stands, si l'on peut être réguliers ce serait important. Je pense que ce sera important pour les mécaniciens de faire des arrêts propres, pour la confiance et pour tout le reste. Espérons que ce sera le cas, et que je n'aurai pas trop à y penser."