Vasseur : Ferrari doit gagner en régularité pour concurrencer Mercedes

Avec une pole position au Grand Prix d'Azerbaïdjan, Ferrari est à ce jour la seule équipe à s'être mise en travers du chemin de Red Bull en qualifications cette saison. Pourtant, le cheval cabré accuse 187 points de retard sur le Champion du monde en titre au classement général.

Si ce déficit s'explique en partie par le net avantage de la RB19 sur le reste du peloton, le rythme fluctuant de Ferrari au moment de la course en est une autre justification. L'écurie n'a décroché qu'un seul podium en sept Grands Prix, autant qu'Alpine, contre trois pour Mercedes et cinq pour Aston Martin. Ce schéma s'est répété au GP d'Espagne avec une qualification en première ligne pour Carlos Sainz, qui a finalement franchi la ligne d'arrivée derrière les pilotes Red Bull et Mercedes.

Pour Frédéric Vasseur, le directeur d'équipe, Ferrari sera en mesure de rivaliser avec les équipes du haut de tableau lorsque ses problèmes de rythme en course seront résolus.

"Dès que nous aurons débloqué la situation au niveau de la régularité, nous pourrons imaginer nous battre avec eux tout au long de la course", a-t-il indiqué. "Avec Red Bull, c'est une autre histoire, en particulier avec [Max] Verstappen. Il est toujours beaucoup plus rapide que nous en qualifications, beaucoup plus rapide en course."

En outre, au cours des dernières épreuves, Mercedes et Aston Martin ont fait évoluer leur F1, avec une mise à jour importante du côté de Brackley. Ferrari n'est pas en reste dans la course au développement, Vasseur estimant que son équipe a progressé malgré les récents petits résultats.

"Une évolution, c'est l'augmentation du potentiel de la voiture, nous parlons du haut de tableau", a-t-il déclaré. "Il faut se dire que Mercedes ne dort pas. Entre Miami et [l'Espagne], ils ont aussi apporté une grosse évolution à Monaco. Ça veut dire qu'ils ne dorment pas."

"Mais de notre côté, nous pouvons voir que ce que nous avons apporté [en Espagne] porte ses fruits en termes de performance pure. Si vous comparez Miami, avant l'évolution de Mercedes, à aujourd'hui, je pense que nous avons progressé en termes de performance. Mercedes aussi."

"Nous sommes probablement un peu plus rapides en qualifications mais beaucoup trop inconstants en course. Si vous regardez Miami, le premier relais de Carlos était bon et le deuxième relais était très mauvais."

Le directeur d'équipe a également reconnu que Ferrari éprouvait des difficultés à identifier les circuits convenant le mieux à la SF-23 : "Il est vraiment difficile de prédire, d'un circuit à l'autre, si nous serons performants ou non."

"Nous commençons maintenant à nous faire une meilleure idée de la voiture et nous savons où nous sommes performants. Je pense que ce n'est pas lié au tracé ou au tarmac. Miami était complètement différent, du moins au niveau du tarmac, et nous avions exactement la même idée [de notre performance] entre les qualifications et la course. Mercedes est une bonne référence car ils ont amené une grosse évolution à Monaco et le delta est presque le même. Je pense que nous avons progressé mais la constance n'est pas au rendez-vous."

