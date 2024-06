Vasseur tient le cap de Ferrari : "Les résultats viendront naturellement"

Frédéric Vasseur est en mission chez Ferrari, mais avec lucidité. Alors que la Scuderia court après un titre mondial depuis 2008, le Français s'attache à garder les pieds sur terre et à se concentrer sur son travail. Et sa ligne directrice est plus claire que jamais : parler de positions visées n'a selon lui pas de sens, toute l'importance étant accordée aux progrès à effectuer à tous les niveaux. Si le pari est tenu, à terme, la première place qu'il n'évoque qu'à demi-mot sera selon lui atteinte "naturellement".

"Pour ce qui est de l'objectif, il est clair", affirme-t-il lors d'une rencontre avec les médias italiens, dont l'édition transalpine de Motorsport.com. "Pour moi, c'est plus une question d'approche que de fixer un objectif en disant 2e, 3e ou 1er. Pour moi, l'objectif est d'améliorer la compétitivité dans tous les domaines. Je veux avoir une meilleure équipe dans tous les domaines, que ce soit la stratégie, les arrêts au stand, le garage, le développement, la production."

"Nous devons repousser les limites dans tous les domaines et honnêtement, c'est l'état d'esprit que nous avons. Ensuite, les résultats viendront naturellement, mais l'objectif est plus de mon côté parce que nous avons ce genre de mentalité et de dynamique. Et ce ne sont pas des conneries, ce n'est pas que je veuille cacher quelque chose. C'est vraiment mon état d'esprit et je suis convaincu que c'est l'état d'esprit de tout le monde dans l'entreprise. Les résultats viendront ensuite."

Troisième du championnat constructeurs l'an passé, Ferrari se pose pour le moment en deuxième force du plateau après huit Grands Prix et a déjà glané deux victoires avec Carlos Sainz et Charles Leclerc. La tendance en cours est positive et fait suite à un développement à ce stade réussi de la SF-24. Reste à savoir quand et comment la monoplace de Maranello continuera d'être améliorée.

"Il est un peu trop tôt pour parler du développement à venir", tempère Frédéric Vasseur, qui ne précise pas encore quand arrivera le prochain package majeur. "Il est certain que nous sommes en train de faire du développement et que nous apporterons des évolutions dès que possible. Mais nous devons le faire pour de bonnes raisons. Ça veut dire franchir un cap. Je ne sais pas si ce sera pour la Grande-Bretagne ou après, mais c'est pour bientôt."

Propos recueillis par Roberto Chinchero