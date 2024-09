Comment VCARB veut devenir la nouvelle équipe "cool" de la F1

Après sa première collaboration hollywoodienne avec le blockbuster Twisters, l'équipe sœur de Red Bull, VCARB, espère aller encore plus loin dans l'association du sport et du divertissement, avec l'objectif ambitieux de démocratiser l'accès à la discipline. Son changement de nom d'AlphaTauri à RB, Racing Bulls ou VCARB n'a pas été sans controverse, son nouveau nom ressemblant à s'y méprendre à celui de l'équipe principale, malgré ses aspirations à se forger sa propre image.

Red Bull était l'équipe la plus "cool" de la F1 lorsqu'elle a rejoint la compétition en 2005, connue pour ses fêtes somptueuses et ses actions de relations publiques mémorables. L'équipe des stands s'est notamment déguisée en clone troopers lors du Grand Prix de Monaco 2005 pour promouvoir "Star Wars Episode III" et, un an plus tard, David Coulthard a revêtu une cape de Superman pour promouvoir "Superman Returns".

Les mécaniciens Red Bull déguisés en clone troopers lors du Grand Prix de Monaco 2005

Depuis, Red Bull s'est transformé en une machine à gagner, gardant la plupart de ses cascades loin du paddock pendant que l'équipe de course s'attelle à la tâche. Mais sous sa nouvelle forme, l'équipe sœur VCARB tente de reprendre le flambeau, après avoir constaté la popularité de ses pilotes Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda auprès des jeunes fans de F1 et après avoir obtenu des partenaires de premier ordre, Visa et CashApp, en tant que sponsors principaux.

Alors que l'équipe dévoilait sa nouvelle identité lors d'un lancement à Las Vegas, le PDG Peter Bayer a annoncé que l'équipe tenterait d'utiliser son identité jeune et fraîche pour marier la F1 et les divertissements hors piste.

Lors du Grand Prix de Miami, l'équipe a organisé un lavage de voitures dans le quartier artistique de Wynwood, à Miami, pour lancer une livrée unique et colorée. Avant le Grand Prix de Silverstone, elle a conclu un accord avec Warner Bros pour promouvoir le film Twisters, dans la tradition de l'équipe mère.

Ce n'est que la première étape des ambitions hors piste de Bayer avec l'équipe, non seulement pour offrir à ses partenaires un bon rapport qualité-prix, mais aussi pour élargir l'audience de l'équipe parmi la population plus jeune et plus diversifiée que la F1 dans son ensemble cherche activement à atteindre.

"Le lavage de voitures à Miami était probablement, vraiment, le meilleur exemple de ce que nous essayons de réaliser", explique Bayer à Motorsport.com. "Nous voulons nous assurer que nous démocratisons le sport avec des activités auxquelles tout le monde est invité à participer, ce qui est une combinaison de contenu de Formule 1 mélangé à de la musique, de l'art, de la culture."

"Nous avons continué avec le film Twisters et nous avons quelques autres partenariats cinématographiques à venir, mais nous allons aussi continuer à pousser sur tout ce qui est musique, parce que nous croyons que c'est un de ces langages universels que tout le monde comprend."

RB a lancé une livrée unique et colorée lors d'un lavage de voitures dans le quartier de Wynwood à Miami. Photo par : Red Bull Content Pool

"Nous essayons de faire des choses en dehors de la Formule 1 parce que beaucoup de gens ne peuvent pas venir aux courses, soit parce qu'elles sont complètes, soit parce qu'elles sont trop chères. Nous pensons donc qu'il existe un jeune groupe cible qui n'est pas encore servi dans la mesure où je pense que nous devrions le faire."

"Nous avons de jeunes fans féminines qui nous rejoignent et c'est exactement ce que nous pensons être une énorme opportunité. J'ai parlé à Daisy Edgar-Jones, l'actrice principale de Twisters, et elle m'a dit qu'elle se réunissait avec toutes ses amies pour regarder la série Netflix et suivre les résultats et les pilotes. C'est quelque chose qui, honnêtement, n'existait pas il y a quelques années. La Formule 1, c'était des gars comme moi, avec cinq amis et quelques bières !"

Alors pourquoi Bayer pense-t-il que VCARB a été si attrayante pour les sponsors et les activités hollywoodiennes ?

"Je pense que c'est parce qu'il y a un nouveau venu, qui fait les choses différemment et qui essaie d'atteindre les différents publics que nous avons", explique-t-il. "La Formule 1 nous fournit toutes ces informations et données et, si je me souviens bien, nous sommes l'équipe dont la base de fans est la plus équilibrée entre les hommes et les femmes, et la plus jeune. Et c'est aussi le public cible idéal pour le film."

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Lorsqu'on lui fait remarquer que ce type de partenariat aurait été l'apanage de Red Bull il y a quelques années, et non de son équipe sœur, il acquiesce : "Oui, c'est vrai. De toute évidence, cela fait partie de l'ADN de Red Bull. Ils auraient pu conclure ce partenariat, mais il nous convient mieux."

"Nous considérons toujours Red Bull comme le grand frère, ce qui est vrai à bien des égards. Ils se battent pour le championnat du monde. Ils ont aussi quelques grandes entreprises partenaires et ils ont probablement, dans certains domaines, moins de liberté pour s'adapter à cette situation."

"De plus, tout a dû se passer très vite [à Silverstone] et nous avons toujours cet espace, non seulement physiquement sur la voiture, mais nous avons aussi la capacité d'adopter un partenariat comme Twisters, ce qui est une situation gagnant-gagnant."

"Beaucoup de gens ont parlé des synergies et de la façon dont nous pouvons nous aider mutuellement et travailler ensemble. En réalité, sur le plan technique, il n'y a pas grand-chose à gagner, mais sur le plan de la communication et du marketing, il y a beaucoup d'opportunités de collaborer de manière très significative."

Les initiatives prises par l'équipe sur le plan commercial ont également impressionné la F1 et son PDG Stefano Domenicali, car c'est exactement la direction que Liberty Media veut donner à la discipline.

"Nous allons poursuivre nos activités hors piste, nous avons quelques changements de livrée et des événements de lancement passionnants à venir", a-t-il ajouté. "La Formule 1 nous a beaucoup soutenus et a apprécié ce que nous faisons. Je parle beaucoup avec Stefano. Il adore cela parce que c'est exactement la façon dont lui et Liberty Media voient le sport se développer."

"Regardez l'événement de Silverstone, où la fête des fans est tout simplement incroyable. Il y a des groupes de musique et de plus en plus de choses à venir. De nos jours, un grand prix est bien plus qu'un simple week-end de course."