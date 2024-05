Comment Verstappen compte cumuler 24H du Nürburgring et GP d'Imola

Grand amateur de simracing, Max Verstappen est annoncé avec l'équipe Redline aux 24 Heures du Nürburgring qui auront lieu ce week-end sur la plateforme iRacing. Un engagement qui coïncide avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne, septième manche de la saison 2024 de Formule 1, mais que le Néerlandais ne voit aucun mal à faire cohabiter, s'il trouve effectivement le temps de rouler en ligne.

Si tel devait être le cas, il ne s'agirait pas d'une première pour lui, puisqu'il a déjà participé à des épreuves virtuelles en plein week-end de course réel sans pour autant que ses performances en piste en pâtissent. Un simulateur dernier cri l'accompagne d'ailleurs dans son motorhome pour la plupart des courses européennes. Il es revenu sur ce sujet devant la presse néerlandaise :

Combien d'heures allez-vous passer sur la course virtuelle ?

C'est une course de 24 heures et je pense que nous sommes quatre sur la voiture. Mais bien sûr, je n'ai pas beaucoup de temps. Samedi soir et dimanche matin, ça dépend un peu. Entre deux et quatre heures. Si je le fais.

Vous n'êtes pas encore sûr ?

Cela dépend un peu des horaires.

Comment cela pourrait-il se passer ? Allez-vous faire du simracing le soir ?

Oui, la journée c'est difficile, n'est-ce pas ?

La nuit ?

Non, non. Il faut se coucher à l'heure et faire ses heures de sommeil, bien sûr, pour commencer le dimanche bien reposé.

Max Verstappen avait été vu en ligne tard lors du GP de Djeddah, épreuve remportée après avoir signé la pole.

Red Bull vous a donné la permission de participer à la course virtuelle ?

C'est moi qui décide comment je... Vous savez, vous ne pouvez pas décider pour tout le monde ce qu'ils font le samedi soir. Les gens peuvent sortir dîner, faire des folies...

C'est pendant votre temps libre ?

C'est mon temps libre. Et je pense que je suis assez professionnel pour savoir par moi-même ce qui est OK et ce qui ne l'est pas.

Vous n'avez pas peur que si quelque chose se passe mal le dimanche, si vous faites une erreur par exemple, les gens disent que vous étiez occupé à autre chose ?

C'est comme ça. De toute façon, cela n'a pas d'importance pour moi. Écoutez, comme je viens de le dire, je pense être suffisamment professionnel pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Si vous ne vous couchez pas et que vous ne dormez pas, ce ne sera pas bon pour votre course le dimanche. Mais je pense qu'avec toutes ces années d'expérience, je sais quoi faire.

De toute façon, il sera difficile de s'en rendre compte en regardant vos performances...

Je le fais tout le temps. J'ai également joué lors des dernières courses. Tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Mais les gens n'en parlent pas parce que je n'en ai pas parlé. Et cette fois-ci, je l'ai fait.

Vous vous êtes assuré d'avoir une bonne connexion Internet dans votre motorhome ?

Oui, aussi bonne que possible en tout cas.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi