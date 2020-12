Verstappen ne voit pas l'absence de Hamilton comme un avantage

Lewis Hamilton a été contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix de Sakhir ce week-end, ayant été testé positif au nouveau coronavirus, et est remplacé chez Mercedes par George Russell. Ce dernier aura beaucoup à apprendre, n'ayant jamais piloté la redoutable W11, et Valtteri Bottas se retrouve leader de l'écurie septuple Championne du monde en titre.

Est-ce l'occasion pour Red Bull-Honda de tirer son épingle du jeu ? Sur la très rapide piste extérieure de Bahreïn, où la puissance moteur jouera un rôle crucial, rien n'est moins sûr. Lorsqu'il lui est demandé si ses chances de victoires sont accrues en l'absence de Hamilton, Max Verstappen répond : "Oui, mais les gens oublient que Mercedes a quand même la voiture dominatrice et que ce circuit ne nous convient pas. Je ne pense donc pas que son absence change grand-chose pour nous."

"Bottas n'est pas un mauvais pilote non plus. Je pense qu'il a moins de pression parce que Hamilton n'est pas là. Par conséquent, Bottas pourrait piloter encore mieux ce week-end. Et il était devant moi en qualifications la semaine dernière sur un circuit avec beaucoup plus de virages. Je ne pense donc pas que cette situation va changer quoi que ce soit pour moi. George aura peut-être besoin de la première séance d'essais pour prendre le rythme, mais par la suite, il sera rapide. Je ne vois donc rien de positif nous arriver grâce à ça."

Verstappen considère en tout cas cette promotion comme une occasion en or pour Russell de prouver son potentiel, même s'il faudra évidemment s'adapter à cette nouvelle monture. "La voiture sera différente, ce sera le jour et la nuit – d'une bonne manière. J'ai vécu la même chose quand j'ai sauté dans la Red Bull [depuis la Toro Rosso au printemps 2016]. Il y avait beaucoup à apprendre, mais j'ai pris la piste et je me suis dit : 'Oh mon dieu, la différence que peut faire une voiture !'. On ne le sait pas avant." Le Britannique n'est pas exactement dans le même cas de figure, ayant déjà réalisé plusieurs journées d'essais avec Mercedes ces dernières années.

"Il ne l'admet peut-être pas maintenant, mais c'est une super opportunité pour lui de montrer son niveau par rapport à Bottas. Et même par rapport à Hamilton. Il n'y a pas beaucoup de virages sur ce circuit, donc il ne peut pas faire beaucoup d'erreurs. Et il a la meilleure voiture, cela lui donne un peu de marge de toute façon. Même s'il n'est pas à l'aise dans la voiture, cette marge lui permettra d'être quand même à l'avant. Je m'attends à ce qu'il soit performant."

Verstappen refuse donc d'écarter l'éventualité d'une victoire de Russell, et s'attend quoi qu'il en soit à finir derrière l'Anglais. "C'est certainement possible [qu'il gagne]. S'il est à trois ou quatre dixièmes de son coéquipier, il sera quand même deuxième. Il ne peut pas arriver grand-chose de mal à George, je pense", conclut-il.

Propos recueillis par Ronald Vording

