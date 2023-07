Verstappen : "J'ai eu beaucoup de chance" de passer la Q2

Max Verstappen a eu chaud, même si le résultat final ne le montre pas. Lors de qualifications disputées sur une piste séchante à Spa-Francorchamps, le pilote Red Bull a obtenu la première place en Q3 – même s'il ne s'élancera pas de la pole position, puisqu'il est pénalisé de cinq places sur la grille pour avoir dépassé le quota de boîtes de vitesses. Ce numéro d'équilibriste n'avait rien d'une partie de plaisir !

"J'imagine que le deuxième secteur était encore un peu humide, alors il n'y avait vraiment qu'une trajectoire sèche", commente le Néerlandais. "Dans certains virages, il fallait prendre une trajectoire un peu alternative par rapport à la normale sur le sec. Et c'était juste une question de confiance. Il fallait tout risquer dans ce dernier run pour gagner du temps au tour. Et nous savons que la voiture était rapide. Même dans ces conditions délicates aujourd'hui, heureusement, nous avons pu le montrer à nouveau."

Surtout, le scénario de cette séance aurait effectivement pu être tout autre, puisqu'en Q2, c'est d'extrême justesse que Verstappen a composé son ticket pour la dernière phase des qualifications : il n'était que dixième, avec certes trois dixièmes d'avance sur l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda.

"C'était très serré", admet le double Champion du monde. "Bien sûr, les conditions sont très délicates. La piste séchait vraiment vite. Et dans mon dernier tour en Q2, je n'avais simplement pas la confiance pour attaquer davantage. J'ai eu beaucoup de chance d'être dixième. Puis évidemment, en Q3, il y a deux trains de pneus, on sait qu'on peut attaquer un peu plus. C'est ce que nous avons fait dans ce dernier tour. Et je suis en pole à nouveau ! Enfin, je sais que je dois reculer dimanche à cause d'une pénalité, mais c'était le mieux que je puisse faire aujourd'hui."

Après la journée sprint de samedi, Verstappen s'élancera donc sixième sur la grille de départ ce dimanche, une position sur la grille qui est loin de l'inquiéter : parti quatorzième l'an passé sur le circuit belge, il n'avait mis que douze tours à prendre la tête. "L'an dernier, j'avais plus de pénalités et nous avons quand même pu gagner la course. Cela reste donc l'objectif dimanche. Mais on va d'abord voir demain ce que va faire la météo et quel type de course on aura", conclut le leader dominateur du championnat.