Verstappen pénalisé sur la grille de départ à Spa

Red Bull l'a annoncé avant le début des essais libres ce vendredi au Grand Prix de Belgique : l'équipe a pris la décision de monter une cinquième boîte de vitesses sur la RB19 de Max Verstappen pour ce week-end. Le double Champion du monde en titre est le premier en 2023 à dépasser la limite de quatre boîtes pour la saison.

Cette décision a été prise à la suite d'un début de saison où Verstappen s'est fréquemment plaint de problèmes de synchronisation des rapports, bien que l'on ne sache pas si c'est la cause de ce quota de boîtes de vitesses déjà dépassé.

La décision de Red Bull est logique, puisque la piste de Spa-Francorchamps propose de bonnes opportunités de dépassements, l'impact d'un recul sur la grille étant donc amoindri. La domination de la RB19 devrait permettre à Verstappen de s'imposer sans trop de soucis quoi qu'il arrive, d'autant qu'il avait triomphé depuis la 14e position la saison dernière.

"Je pense que nous avons une voiture rapide", a déclaré le Néerlandais ce jeudi. "Bien sûr, il y a beaucoup d'autres écuries, et je crois qu'elles ont apporté beaucoup plus [de nouvelles pièces], car nous ne le pouvions pas. Mais nous sommes très satisfaits des performances de la voiture. Notre samedi n'est peut-être pas idéal, mais je pense que le dimanche, on voit [l'impact des] évolutions que nous avons apportées. [La Hongrie] était une bonne course pour observer leur fonctionnement."

À noter qu'un certain nombre d'autres pilotes ne sont pas loin d'une pénalité, ayant déjà utilisé les quatre boîtes de vitesses autorisées : c'est le cas du coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez, mais aussi de Pierre Gasly (Alpine) et des deux pilotes Haas, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen. Gasly et Hülkenberg ont également atteint le quota de pièces d'unité de puissance, et ils pourraient bien monter l'intégralité d'un nouveau groupe propulseur à moyen terme afin d'encaisser toutes les sanctions d'un coup.