Sécurité : Spa-Francorchamps et la pluie au cœur des débats

Il y a un peu moins de quatre semaines, Dilano van 't Hoff perdait la vie dans une course de Formule Régionale à Spa-Francorchamps. Le jeune Néerlandais a été percuté de plein fouet dans la ligne droite de Kemmel après que sa monoplace a heurté le mur et a rebondi sur la piste, dans le contexte d'une très faible visibilité causée par de fortes pluies.

Cet accident faisait suite à celui d'Anthoine Hubert quatre ans plus tôt en Formule 2, similaire dans la mesure où la voiture du Français avait rebondi contre un mur avant d'être percutée. Cependant, cela s'était produit quelques hectomètres plus tôt, juste après le sommet du Raidillon, et sur le sec.

Or, c'est la pluie qui a accueilli le petit monde de la Formule 1 dans le paddock ce jeudi, et les prévisions sont similaires pour le reste du week-end. On peut donc s'attendre à un roulage perturbé, avec des décisions difficiles à prendre pour la direction de course à chaque séance : agiter le drapeau vert, retarder le roulage, annuler les festivités ?

"Nous sommes actuellement en communication constante avec la FIA, à la suite du décès tragique de Dilano en FRECA", indique George Russell, directeur de l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA). "La première question est : Spa est-il suffisamment sûr ? Puis il y a la question des conditions, et le fait est que le sport auto est forcément dangereux quand on va à cette vitesse. Si nous devions faire un classement des risques sur tous les circuits, c'est clair que Spa fait partie des plus dangereux aux côtés de Djeddah, de Monaco, dans une certaine mesure de Suzuka."

"Puis il y a la météo en plus, c'est très compliqué. C'est la visibilité : nous n'avons simplement pas la moindre visibilité, et la manière dont je décris ça afin d'essayer d'en donner une idée, c'est que c'est comme rouler sur l'autoroute en arrêtant les essuie-glaces lorsqu'il pleut à verse. C'est vraiment la sensation que l'on a dans le cockpit. Donc pas vraiment de solution à court terme, non. Personnellement, je pense que Spa est suffisamment sûr, mais il faut juste que nous trouvions une solution pour la visibilité sous la pluie."

George Russell (Mercedes)

Faut-il changer le Raidillon ?

Le Raidillon a déjà été modifié avec davantage de dégagements pour éviter qu'une monoplace puisse revenir sur la trajectoire lors d'un accident, mais est-ce suffisant ? Les opinions divergent.

"Je pense qu'il y a des changements qui pourraient faire une différence", estime Charles Leclerc. "Tout d'abord, les murs dans la ligne droite après Eau Rouge… Nous devrions avoir un peu plus de place à gauche et à droite. Si l'on perd le contrôle de la voiture, je pense qu'avec la manière dont c'est fait actuellement, on rebondit sur le mur et on a un risque très élevé de se retrouver en travers de la piste. C'est probablement un changement que nous devrions envisager à l'avenir. Modifier le tracé d'Eau Rouge, par exemple ? On peut toujours changer le tracé, mais je ne pense pas qu'il soit juste de dire que c'est ce qui doit être fait."

"Les deux plus gros problèmes après ça sont la visibilité – c'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que nous voyons, si ce n'est que nous ne voyons rien. Nous n'exagérons pas quand nous disons que nous ne voyons rien, nous ne voyons vraiment rien quand il pleut, et c'est un très gros problème pour la Formule 1 et pour le sport auto en général. Maintenant, en monoplace, il y a pas mal d'appui, il y a pas mal de projections d'eau, et cela cause pas mal d'incidents, simplement car nous ne pouvons pas réagir à ce qui se passe devant. C'est facile à dire, c'est bien plus difficile d'y trouver une solution. Je sais que la FIA s'en occupe et fait de son mieux."

Le coéquipier du Monégasque chez Ferrari, Carlos Sainz, n'est pas vraiment d'accord : "Je ne pense pas que la piste de Spa manque de sécurité de quelque manière que ce soit. Je pense que les changements qui ont été faits au fil des années ont rendu la piste bien plus sûre."

"Ce qui est arrivé avec Anthoine est malheureux, mais ce qui est arrivé ici la dernière fois, il y a un mois, est plutôt dû aux conditions. Ça pourrait arriver dans n'importe quelle catégorie, sur n'importe quel circuit : quand il n'y a pas de visibilité et qu'une voiture part en tête-à-queue au milieu d'une ligne droite, personne n'y voit rien. Percuter la voiture ou non, c'est une question de chance. C'est pourquoi, avant de lancer une séance, avant de relancer une course où les voitures sont si rapprochées, il faut avoir la certitude absolue qu'un accident ne se joue pas sur une question de chance."

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell clarifie en tout cas la position du GPDA dans son ensemble concernant une éventuelle modification du tracé du Raidillon : c'est non. "Nous en avons discuté, et je pense que le consensus est que ce n'est pas nécessaire à nos yeux. Ils ont fait de gros progrès au niveau du dégagement ; c'est probablement le plus important."

Russell craint le pire

En attendant, la priorité est d'assurer la sécurité dans les conditions difficiles annoncées ce week-end. Et d'après George Russell, ça n'aura rien d'une partie de plaisir : le pilote Mercedes est particulièrement pessimiste, notamment quant au sort des pilotes en formules de promotion.

"À partir de la troisième place, personne n'y voit rien", affirme Russell. "On parle de 20, 30, 40 mètres. Et je pense qu'un accident comme celui qui s'est produit en FRECA n'était qu'une question de temps. Qu'une course soit annulée n'est parfait pour personne, mais nous ne voulons pas voir d'autre énorme incident comme on vient de le voir."

Je pense que c'est une question de temps avant qu'un gros incident s'y produise aussi. George Russell sur la F3 en cas de pluie

"Et j'ai un peu peur pour les formules de promotion. Je pense vraiment que la F3 ne devrait pas avoir le droit d'avoir 30 voitures en piste en même temps, quel que soit le moment, même sur le sec. Je le répète, je pense que c'est une question de temps avant qu'un gros incident s'y produise aussi."

Et si le Grand Prix est annulé, Charles Leclerc ne tolérera pas de critiques : "En fin de compte, c'est une évidence, mais la sécurité passe en premier. Elle doit être la priorité. Les gens – à commencer par nous, les pilotes – ne devraient pas se plaindre si nous ne faisons aucun tour parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, vu tout ce qui est arrivé."