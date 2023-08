Verstappen cherche à créer une équipe GT3 pour 2025

Par le biais de Verstappen.com Racing, Max Verstappen et ses proches ont pour objectif de constituer une équipe de GT3 qui pourrait participer à des championnats tels que le GT World Challenge à partir de la saison 2025.

"Tout a commencé avec Team Redline en simracing", explique Verstappen dans une interview accordée au magazine néerlandais Formule1. "Avec Verstappen.com Racing, nous sponsorisons et soutenons diverses activités en compétition de personnes proches de moi. Nous sommes également actifs en DTM et en GTWC Sprint avec Thierry Vermeulen [le fils du manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, ndlr] et avec mon père en rallye, mais l'objectif final est de mettre en place notre propre équipe de course."

"La première étape est notre propre équipe de GT3 et ensuite nous verrons où nous finirons. Ce serait bien de pouvoir évoluer jusqu'au plus haut niveau de l'Endurance. Nous y travaillons actuellement. C'est juste pour l'année prochaine mais j'aimerais que ce soit le plus tôt possible. Avoir une équipe de GT3 en 2025 avec un minimum de deux voitures devrait être possible."

Thierry Vermeulen, Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3

Verstappen, qui est très actif dans le monde du simracing, espère créer une plateforme capable de repérer des pilotes talentueux dans le virtuel afin de les préparer à une carrière en GT.

"Si je fais quelque chose, je veux le faire correctement", ajoute-t-il. "Je veux aussi gagner avec [cette équipe]. Il s'agit de créer un tremplin entre le simracing et le GT3, pour qu'il ne soit pas nécessaire de passer par le karting pour entrer dans le sport automobile car cela coûte beaucoup d'argent à l'heure actuelle. Nous y travaillons depuis un certain temps. La phase de planification est terminée, nous passons maintenant à l'action."

Par le passé, Verstappen a fait part de son intérêt pour une reconversion en Endurance une fois sa carrière en F1 achevée. Et alors que la catégorie GT du Championnat du monde va passer à des machines GT3 l'année prochaine, reste à savoir en quelle année le Néerlandais se rendra au Mans, et si son père Jos, vainqueur de l'épreuve en LMP2 en 2008, sera de la partie.

"Je ne veux pas précipiter l'ensemble du projet", a déclaré Verstappen à Motorsport.com à la fin de la saison dernière. "Il y a énormément de changements en ce moment en Endurance. Je pense qu'il est préférable d'attendre et de voir ce qui se passe exactement à l'heure actuelle et comment les choses vont évoluer, puis de se décider."