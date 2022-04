Verstappen ne comprend pas son "très mauvais" départ

Charger le lecteur audio

S'il a remporté le Sprint du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Max Verstappen n'a pas eu la tâche facile. Un envol complètement manqué a vu le Néerlandais se faire submerger par la Ferrari de Charles Leclerc à l'extinction des feux, et au terme du premier tour, il accusait déjà un retard conséquent.

Verstappen a toutefois recollé à Leclerc quand la voiture de sécurité est intervenue et a pris son mal en patience, restant longtemps à plus d'une seconde du Monégasque mais gérant mieux ses pneus, ce qui lui a permis de réduire l'écart en fin d'épreuve et de prendre l'avantage avec le DRS dans l'avant-dernier tour. Leclerc s'est avéré impuissant.

Ce départ aurait néanmoins pu coûter cher à Verstappen. "Il était très mauvais", reconnaît le pilote Red Bull Racing. "Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé ou pourquoi il était si mauvais, j'ai simplement eu trop de patinage. Mais après ça, il a fallu que nous restions calmes."

"Au début, il semblait que Charles ait un peu plus de rythme. Mais je crois qu'il a manqué de pneus par la suite, et nous avons pu réduire l'écart et dépasser au virage 2. Peut-être que demain ça pourrait être un peu différent à nouveau, mais c'est clair qu'aujourd'hui c'était une réussite pour nous sur ce composé. Je suis très content d'avoir connu une course sprint propre en fin de compte."

Quant à savoir s'il devra regarder par-dessus son épaule lors du Grand Prix, Verstappen répond : "Si je prends un départ comme aujourd'hui, c'est sûr ! Mais on verra demain. Je suis évidemment content d'aujourd'hui. Mais je sais que demain, d'autres composés pneumatiques entreront en jeu, et ça pourrait donc être un peu différent."

Sergio Pérez, quant à lui, a connu un samedi plus ou moins idéal, remontant de la septième place (après des qualifications mitigées) au troisième rang. "Je pense qu'il était important de minimiser [l'impact des] qualifications d'hier. Nous avons eu beaucoup de difficultés avec les drapeaux rouges et n'avons pas assemblé le tour quand ça comptait. Mais nous sommes parvenus à remonter aujourd'hui, et je pense que nous sommes en très bonne position pour la bataille de demain", conclut le Mexcain.