Qualifs - Verstappen en pole position après cinq drapeaux rouges

Charger le lecteur audio

Q1 - C'est déjà fini pour Ocon et Gasly

C'est quelques instants après la fin des qualifications de Formule 3, où Enzo Trulli a tenté sans succès de chausser les slicks, qu'a eu lieu la Q1 en Formule 1. Certains pilotes se sont lancés en intermédiaires, d'autres en tendres, et ces derniers étaient les plus performants, avec Lance Stroll en 1'23"419, tandis que Max Verstappen était le plus rapide avec les pneus à bandes vertes, en 1'25"515. Le drapeau rouge a été agité après six des 18 minutes de cette Q1 lorsque le frein arrière droit d'Alexander Albon a tout bonnement explosé après avoir pris feu.

Sans surprise, les pneus tendres ont été privilégiés par la suite. Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Fernando Alonso et Lando Norris se sont succédé en tête de la hiérarchie avant que Carlos Sainz ne mette tout le monde d'accord en 1'20"319, Max Verstappen se rapprochant à trois centièmes du pilote Ferrari.

À cinq minutes du drapeau à damier, les Mercedes et la Red Bull de Sergio Pérez sont sorties de la zone rouge, y reléguant les Haas, l'AlphaTauri de Pierre Gasly y laissant les Williams, dont celle de Nicholas Latifi, parti en tête-à-queue à la sortie de la chicane Villeneuve. Pendant ce temps, Norris prenait brièvement la tête avant que les Ferrari ne signent des chronos redoutables de 1'19"545 pour Leclerc et 1'19"560 pour Sainz.

Il était crucial de faire partie des derniers pilotes à franchir la ligne d'arrivée compte tenu de l'amélioration constante des conditions de piste. Charles Leclerc a définitivement signé le meilleur temps en 1'18"796, Zhou Guanyu a obtenu un encourageant quatrième chrono, tandis que les Mercedes se sont extirpées in extremis des cinq dernières places aux dépens des AlphaTauri, Lewis Hamilton se qualifiant avec quatre millièmes d'avance sur Yuki Tsunoda. Désillusion pour Esteban Ocon, victime d'un probable problème de boîte de vitesses, 19e devant Albon.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon, Albon

Q2 - Sainz dans le mur, la pluie condamne les Mercedes

Face à la menace d'un retour de la pluie, les 15 concurrents encore en lice se sont précipités en piste dès le début de la séance. Carlos Sainz a donné le ton avec un 1'18"990, seulement battu par Max Verstappen en 1'18"793... et Sainz a ensuite percuté le mur à Rivazza, provoquant un drapeau rouge !

À l'issue de ce premier run, ce sont George Russell, Mick Schumacher, Lewis Hamilton, Zhou Guanyu et Lance Stroll qui étaient en danger, de surcroît tous à plus d'une demi-seconde de la dixième place occupée par Valtteri Bottas... et la pluie les a condamnés. Seuls quelques pilotes ont repris la piste dans les dernières minutes afin de préparer la Q3.

Éliminés en Q2 : Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou, Stroll

Q3 - Verstappen l'emporte après trois autres drapeaux rouges

C'est logiquement en pneus intermédiaires que les pilotes ont abordé cette dernière phase, non sans une excursion dans l'herbe pour Verstappen. Le premier run a toutefois été gâché par la sortie de Kevin Magnussen dans les graviers d'Acque Minerali, avec un troisième drapeau rouge à la clé.

Par la suite, Alonso menait la danse mais est parti à la faute au même endroit, sans dommages. Leclerc et Verstappen ont écrasé la concurrence dans leur premier tour chrono, tous deux en 1'28"7, une seconde devant leurs rivaux. C'est alors que Bottas a immobilisé son Alfa Romeo en bord de piste, ce qui n'a pas empêché Verstappen de largement améliorer le meilleur temps en 1'27"999, non sans lever le pied dans la zone dangereuse. Le drapeau rouge a été agité pour évacuer la monoplace du Finlandais.

Verstappen et Leclerc se sont élancés en premier pour les trois dernières minutes afin de ne pas être pris au piège par une autre interruption, mais le Néerlandais s'est plaint d'un manque d'adhérence... Cela n'avait toutefois que peu d'importance, puisqu'une énième sortie de Lando Norris à Acque Minerali a mis un terme définitif à la séance. Verstappen était ainsi en pole devant Leclerc et, c'est ironique, Norris. À noter la quatrième place de Magnussen pour Haas.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Qualifications

Q1

Q2

Q3