Verstappen qualifie de "cruciales" les évolutions Red Bull en Hongrie

Pour Max Verstappen, les performances qui seront apportées par le package d'évolutions que Red Bull va utiliser au Hungaroring seront cruciales pour déterminer la suite de la saison de l'écurie autrichienne. En effet, si la RB20 a démarré la campagne confortablement en tête, la progression de la concurrence, notamment du côté de McLaren et de Mercedes, a créé les conditions d'une lutte plus serrée aux avant-postes.

Verstappen et Red Bull jouissent toujours d'un avantage net aux classements, bien aidé par le fait que la forme de ses plus proches rivaux a pu varier d'une course à l'autre, cependant avec 12 Grands Prix restants au calendrier et un Sergio Pérez en trop grande difficulté depuis plusieurs mois, le risque est grand de voir ce matelas se réduire progressivement, notamment chez les constructeurs.

Ces dernières semaines, également, Red Bull a peiné à apporter sur la RB20 des modifications suffisamment efficaces, ce qui a poussé le triple Champion du monde à exhorter son écurie à accélérer le rythme de ce côté-là. Pour lui, il est clair que le package apporté en Hongrie est essentiel pour la seconde moitié de la saison 2024.

"On peut dire ça, oui [que ces évolutions sont cruciales]. Je pense que c'est le cas. Si cela ne nous permet pas de réaliser de bons chronos, je ne sais pas comment le reste de la saison va évoluer. Mais en même temps, je ne sais pas non plus ce qui attend les autres équipes, n'est-ce pas ? Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous apportons pas mal de choses à la voiture. C'est un peu plus important que ce que nous avons déjà apporté. Et bien sûr, j'espère que cela nous permettra de gagner un peu de temps au tour."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Toutefois, Verstappen ne s'attend pas à retrouver l'avantage du début de saison : "Lors des dernières courses, nous n'avions pas la voiture la plus rapide. Je ne m'attends donc pas à ce que soudainement les choses changent. J'espère que les améliorations nous donneront un bon coup de pouce, mais pour l'instant, je veux juste voir comment tout cela fonctionnera ce week-end."

Le Néerlandais s'est montré critique de l'attitude consistant à expliquer les difficultés de Red Bull par une moins grande marge de manœuvre dans l'ampleur du travail qu'elle peut mener sur la RB20 en raison des restrictions sur les tests aérodynamiques. Il a réitéré ce discours, affirmant ne pas vouloir que son équipe se trouve d'excuses alors que la concurrence progresse nettement.

"Si vous regardez les choses de façon réaliste, d'autres équipes ont fait des progrès plus importants, c'est très clair. Je sais que mon écurie fait tout ce qu'elle peut pour trouver de la performance. Ces voitures sont très complexes et certaines choses peuvent se trouver dans les réglages eux-mêmes."

"En même temps, nous devons être plus performants. En tant qu'équipe leader [du classement constructeurs], vous avez moins de temps, y compris en soufflerie [mais] je n'utilise pas cela comme une excuse, parce que ce n'est pas ainsi que je veux voir les choses. Mais la réalité est que nous avons moins de temps et que nous essayons de faire de notre mieux."

Avec Ronald Vording et Filip Cleeren