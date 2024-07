Malgré les restrictions aéro, Verstappen exhorte Red Bull à tenir la cadence

Pour Max Verstappen, Red Bull se doit d'élever le rythme d'introduction de ses évolutions, alors que les restrictions sur les tests aérodynamiques vont commencer à se faire ressentir. L'écurie autrichienne étant en effet depuis deux ans et demi la force dominante de la Formule 1, elle subit des limitations réglementaires sur ses tests aéro qui diminuent sa capacité à utiliser sa soufflerie et la CFD (dynamique des fluides numériques) par rapport à la concurrence.

Même si, en 2022 et 2023, ces restrictions (qui sont réévaluées tous les six mois) n'ont pas semblé faire trembler Red Bull et Verstappen, la plus grande proximité de la concurrence en 2024 est forcément une source d'inquiétude alors que le cap de la mi-saison est atteint. Le Néerlandais demeure largement en tête du classement pilotes, en partie parce que le rapport de force entre les écuries suiveuses évolue quasiment de course en course, mais la seconde partie de saison sera marquée par de nouvelles restrictions dans la continuité des campagnes précédentes puisque dans le même temps Red Bull est en tête chez les constructeurs.

Quand il lui a été demandé si cette situation commençait à avoir un impact sur son écurie, Verstappen a répondu : "Naturellement, il est toujours utile d'avoir plus de temps [pour les tests aéro], mais les règles sont ainsi faites, n'est-ce pas ? Pour essayer de ralentir l'équipe gagnante."

"Lorsque vous êtes poursuivants, vous êtes heureux que les choses se passent ainsi et, lorsque vous êtes en tête et que vous vous faites rattraper au cours de la saison, vous considérez que ce n'est pas ce que vous voulez. Mais les règles sont ainsi faites, tout le monde les accepte et il faut faire avec."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Erik Junius

Red Bull disposait à Silverstone d'un nouveau package d'évolutions, même si la sortie de piste de Verstappen en qualifications n'a pas permis d'entrevoir son véritable potentiel en raison de dégâts sur le plancher. Interrogé sur le sujet, le triple Champion du monde a déclaré : "On peut voir les progrès."

"Le week-end a été un peu chaotique, avec quelques tests sur la voiture et, bien sûr, des conditions météorologiques qui n'ont pas aidé. Mais quand on regarde les choses en face, si nous n'avions pas eu de dégâts sur le plancher, nous aurions certainement été en lutte pour la pole position. C'est donc un point positif. Nous devons continuer à pousser, nous devons continuer à apporter des éléments - et je sais qu'ils viendront et j'espère qu'ils seront un peu meilleurs que les améliorations apportées par les autres équipes."

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a déjà expliqué qu'il s'attendait à ce que son équipe soit également touchée par la loi des rendements décroissants, c'est-à-dire l'idée qu'à partir d'un certain niveau de performance, il devient de plus en plus difficile de faire gagner du temps à une F1 via des améliorations.

Une vision que refuse de partager Verstappen : "Je refuse d'y croire, parce qu'alors vous devenez simplement paresseux. Je suis convaincu que tout le monde au sein de l'usine se démène toujours pour essayer d'apporter des éléments de performance à la voiture, mais il y a beaucoup de gens intelligents dans d'autres équipes qui font aussi la même chose."

Avec Jonathan Noble et Ewan Gale