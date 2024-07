Verstappen avait la vision troublée après le crash de Silverstone 2021

Peu de temps après son premier titre mondial décroché à Abu Dhabi en 2021, Max Verstappen n'avait pas hésité lorsqu'il avait fallu identifier le pire moment pour lui de cette saison à l'intensité extrême. Son crash à Silverstone, cinq mois auparavant, restera comme l'un des nombreux temps forts du duel face à Lewis Hamilton.

Dans un premier tour brûlant, les deux hommes s'étaient affrontés jusqu'à ce que le dépassement du Britannique dans Copse ne se solde pas une sortie de piste à très haute vitesse de son rival. Le choc de la Red Bull avec les barrières avait été mesuré à 51 g et Max Verstappen avait passé le reste de la journée à l'hôpital pour subir toute une batterie d'examens, avant d'être libéré par le corps médical. Lewis Hamilton, pendant ce temps, s'était imposé à domicile malgré la pénalité de 10 secondes infligée par les commissaires pour sa responsabilité dans l'accrochage.

VIDÉO - Hamilton et Verstappen s'accrochent au départ du GP de Grande-Bretagne

Deux semaines plus tard, Max Verstappen était de retour au volant pour le Grand Prix de Hongrie. Et s'il a pu poursuivre son combat acharné face à au pilote Mercedes, il révèle aujourd'hui qu'il a toutefois dû gérer certaines conséquences physiques de l'accident de Silverstone.

"Depuis mon crash de Silverstone, je me battais contre des problèmes de vue, surtout sur les circuits bosselés ou sur ceux où il y avait beaucoup de panneaux publicitaires en bord de piste", explique le Néerlandais dans une interview publiée par Red Bull, où il y fait allusion en revenant sur sa victoire, bien plus tard, au Grand Prix des États-Unis 2021.

À Austin, trois mois après le crash de Silverstone, il avait résisté en fin de course à l'énorme pression mise par Lewis Hamilton pour s'imposer sur le fil. Et pourtant, il avait en fait failli abandonner.

"Lors de cette course, je ne me suis pas battu uniquement contre Lewis, mais aussi contre une vision floue", précise-t-il. "C'était comme piloter un hors-bord à 300 km/h ! Je n'ai jamais raconté ça jusqu'à présent, mais pendant quelques tours, ça allait tellement mal que j'ai sérieusement envisagé d'arrêter. La seule chose qui m'a aidé, c'était de me concentrer sur ma respiration alors que j'avais Lewis derrière moi. C'était une victoire importante, dont j'avais vraiment besoin dans la lutte pour le titre mondial."