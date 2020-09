Verstappen explique pourquoi il n'a pas tenté le pari des mediums

À Silverstone la semaine passée, Max Verstappen avait bâti sa victoire lors du GP du 70e Anniversaire en démarrant la course en pneus durs, qui avaient tenu le choc du premier relais face aux mediums surchauffés et cloqués des Mercedes devant lui. En Espagne, en revanche, cette stratégie n'a pas été tentée, même si la gestion pneumatique sera très certainement un élément décisif de l'épreuve sur un circuit exigeant et dans une chaleur étouffante.

Verstappen s'élancera troisième du GP ce dimanche, à nouveau derrière les deux Mercedes. Quand Motorsport.com lui a demandé pourquoi il n'avait pas mis en place de stratégie différente, il a répondu : "Je pense que le pneu tendre est assez bon pour démarrer la course. Normalement, le pneu le plus tendre est un peu plus sensible, car il se dégrade assez rapidement. Je pense que ça ira sur ce circuit."

Le Néerlandais, qui a plaisanté en disant qu'il avait pris un "abonnement" à la troisième place, est optimiste sur ses chances en course après les simulations de longs relais de ce vendredi. "J'étais très heureux hier sur les longs relais, avec l'équilibre de la voiture et l'arrière, les pneus aussi. De nouveau, demain sera un autre jour. Nous devrons essayer de démontrer ça à nouveau. Bien sûr, j'espère que je pourrai être proche [des Mercedes] et leur mettre la pression."

Alexander Albon s'est qualifié en sixième position dans l'autre Red Bull RB16 et a déclaré que si les pneus tendres n'étaient "pas terribles" et ne montraient aucun signe de cloquage, il anticipait un départ de course lent avec des pilotes essayant de faire fonctionner une stratégie à un seul arrêt. "Dans le trafic au début de la course, je pense que ça va être une procession avec des gars qui essaient de prolonger leurs relais."

"Il y a de fortes chances pour qu'il y ait des stratégies distinctes demain aussi, un arrêt et deux arrêts. Je pense que cela dépend aussi de l'état des pneus que vous aviez vendredi. Nous devrons voir comment cela se passe et nous adapter à tous les autres."

"C'est un peu comme à Silverstone, peut-être que là où nous avons raté notre retour en piste à cause du trafic, il faut trouver des moments pour choisir où on va s'arrêter. Avec ces trains de DRS, c'est vraiment difficile de dépasser une fois qu'il y a un groupe de voitures devant."

