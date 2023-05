Verstappen hué : "Aucun problème tant que je gagne"

Max Verstappen a signé sans coup férir la victoire lors du Grand Prix de Miami 2023, s'offrant un nouveau succès après s'être élancé depuis le neuvième rang. Le Néerlandais a déroulé une course propre et a nettement fait la différence sur son équipier Sergio Pérez, pourtant parti en pole, à la fois en rythme mais également en gestion pneumatique.

"C'était une bonne course", a-t-il simplement résumé. "Je suis resté à l'écart des problèmes au début. Et puis, oui, j'ai fait une course propre. J'ai pris les voitures les unes après les autres. Et puis j'ai pu rester en piste très longtemps avec les pneus durs. Et c'est là que nous avons, je pense, fait la différence aujourd'hui, et ensuite il y a eu une bonne petite bataille avec Checo à la fin. Nous sommes tous les deux restés propres. Et c'est le plus important. C'est une très belle victoire aujourd'hui."

LIRE AUSSI - Verstappen beaucoup trop fort pour Pérez à Miami

"Hier, c'était un peu un échec", a-t-il poursuivi, en référence à son mauvais début de Q3 qui s'est payé au centuple quand le drapeau rouge a été brandi et qu'il n'a pas pu signer le moindre temps. "Mais aujourd'hui, nous sommes restés calmes et propres. Et oui, c'est sûr, gagner une course en partant de la neuvième place est toujours très satisfaisant."

Quant à l'idée de sa stratégie qui l'a vu allonger le premier relais jusqu'à tardivement en course, au point de disposer par la suite d'un potentiel pneumatique qui lui a permis d'aisément effacer son équipier, il explique : "Eh bien, vous savez, nous avons commencé à en parler hier. Nous ne savions pas ce que la météo allait nous réserver, mais nous étions persuadés que cela porterait ses fruits et, par chance, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui."

Au-delà de ces considérations, Verstappen a fait l'objet de quelques sifflets et huées en avant course puis sur le podium de l'épreuve de Miami. Une situation qui ne le dérange pas, à condition qu'il gagne : "Je pense que si je roulais à l'arrière, personne n'aurait la moindre réaction, n'est-ce pas ? Je crois que c'est normal quand vous gagnez et qu'ils n'aiment pas qui gagne."

"C'est donc quelque chose qui ne me pose aucun problème, tant que je suis sur la plus haute marche, ce qui est pour moi le plus important. Je ramène le trophée à la maison et ils rentrent chez eux pour passer une bonne soirée."