Verstappen : "Mercedes a l'air invincible"

Charger le lecteur audio

Même s'il n'était pas en pole position pour le sprint du Grand Prix de São Paulo, Max Verstappen partait certainement favori pour la victoire, n'étant devancé sur la grille de départ que par la Haas de Kevin Magnussen. Et la course a idéalement commencé pour le double Champion du monde en titre : chaussé de pneus mediums mais entouré de concurrents en gommes tendres, il est parvenu à se maintenir au deuxième rang à l'extinction des feux avant de prendre l'avantage sur le leader danois dès le troisième tour.

La durée de vie des pneus à bandes jaunes aurait alors dû lui assurer une victoire aisée. Contre toute attente, non seulement Verstappen n'est pas parvenu à creuser l'écart, mais il s'est rapidement retrouvé en difficulté avec des gommes qui se dégradaient davantage que celles de la concurrence. Le pilote Red Bull a ainsi été doublé coup sur coup par George Russell, Carlos Sainz et Lewis Hamilton.

"C'était un peu plus difficile que prévu, sans que je sache pourquoi", déplore Verstappen sur F1 TV. "Je ne m'attendais pas à cette dégradation. Mais même en tendres, nous n'aurions pas été assez rapides. Nous avions clairement du mal à maintenir les pneus en vie, c'est quelque chose que nous devons essayer de résoudre pour demain – même si on ne peut pas faire grand-chose. Mais ça ne peut pas être pire."

Le dépassement de Sainz sur Verstappen, dans le S de Senna, s'est soldé par un léger contact entre les deux monoplaces, qui a endommagé l'aileron avant de la Red Bull. "Ce n'était pas grand-chose", commente le Néerlandais. "Ça a cassé ma plaque d'extrémité et une petite partie de la structure, mais heureusement elle n'est pas tombée. En fin de compte, j'aurais fini quatrième aujourd'hui avec un aileron avant entier ou non."

"C'était à la limite, certainement", renchérit Carlos Sainz. "[Les Red Bull] sont très difficiles à doubler, et j'ai dû prendre une trajectoire vraiment serrée au premier virage afin de doubler [Verstappen]. Avec une Red Bull, soit on est agressif au freinage, soit on ne la passe pas, car elles sont si rapides en ligne droite qu'il faut vraiment y aller au freinage. Je suis désolé s'il y a eu un peu de contact, mais c'est la course et parfois il faut y aller si on veut passer."

Quant au Grand Prix en lui-même, Verstappen s'inquiète particulièrement du rythme affiché par les pilotes Mercedes. "Pour l'instant, ils ont l'air invincibles, mais nous allons tout analyser", conclut celui qui a franchi la ligne d'arrivée avec plus de dix secondes de déficit sur Russell.

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de São Paulo