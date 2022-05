Verstappen ne pense pas que Monaco puisse être "remplacé"

Charger le lecteur audio

Il y a plus de deux semaines, la F1 pliait bagage après le premier Grand Prix de Miami, événement qui a attiré un public prestigieux avec sa ribambelle de célébrités. Véritable preuve de la croissance de l'intérêt pour la Formule 1 aux États-Unis, ce phénomène se poursuivra l'an prochain avec le retour de Las Vegas au calendrier, sur un tout nouveau circuit. Les monoplaces emprunteront le fameux Strip et serpenteront autour des casinos dans une course de nuit.

Depuis sa première apparition au calendrier, Monaco, qui a été comparé à Miami durant tout le week-end du Grand Prix, a toujours été considéré comme "le joyau de la couronne" de la Formule 1. Cependant, la capitale floridienne a établi de nouveaux standards en termes d'événement, notamment en comparant le Grand Prix au Super Bowl. Pour le Champion du monde en titre Max Verstappen, bien que cette nouvelle course ait été un franc succès, rien ne pourra jamais retirer l'histoire d'une épreuve comme Monaco.

"Je ne pense pas que vous puissiez remplacer Monaco", a déclaré Verstappen. "Monaco a une telle histoire, et bien sûr, cela demande du temps pour l'écrire. C'est aussi complètement différent de Monaco, il y a beaucoup plus de place [à Miami] et l'atmosphère est différente. C'est une autre culture également, ce qui est bon à avoir, car ce serait très ennuyeux de piloter tout le temps dans des lieux avec la même culture. Il faut trouver un équilibre entre ce genre d'événements [comme Miami], Monaco et, bien sûr, les circuits permanents."

Le Grand Prix de Monaco 2021

Cependant, le flou règne sur le futur du Rocher, étant donné que son contrat se termine à la fin de cette saison. Grâce à son statut particulier, Monaco n'a pas à payer de droits pour accueillir la F1, mais ce privilège pourrait prendre fin avec un éventuel nouveau contrat.

Esteban Ocon, de son côté, a soutenu les propos de Verstappen, le manque de dépassements étant le seul point noir du circuit. "Monaco est extrêmement spécial, il y a une histoire derrière, et il s'agit d'une manière de piloter que vous ne retrouvez nulle part ailleurs", a expliqué le Français. "Vous devez bien vous qualifier, et la course est très difficile, notamment pour dépasser, vous devez prendre un risque. Pour nous, c'est complètement différent."

Cependant, le Français s'est également réjouit de la croissance de son sport outre-Atlantique, et a hâte de voir ce que l'avenir réserve à la F1 dans ce pays. "Venir aux États-Unis, voir comment nous sommes accueillis, c'est génial, c'est fantastique et nous avons vu à quel point le sport avait grandi. Miami, Las Vegas, toutes ces villes, c'est un rêve pour nous d'y venir. Donc oui, je suis impatient de découvrir ce que les USA nous réservent."