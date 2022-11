Verstappen-Pérez : l'affaire "restera privée" chez Red Bull

Charger le lecteur audio

Après plusieurs jours de silence et avant de débuter les hostilités du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, Red Bull Racing a tenu à communiquer sa position faisant suite à la polémique d'Interlagos. Alors que le dernier enjeu majeur pour l'écurie est de permettre à Sergio Pérez de terminer deuxième du championnat derrière son coéquipier Max Verstappen, la consigne passée dimanche dernier au double Champion du monde dans le dernier tour de laisser passer le Mexicain afin qu'il récupère les points de la sixième place n'a pas été respectée. Le Néerlandais a immédiatement fait savoir par radio qu'il assumait ce refus, avant que Pérez ne se répande dans la presse dans les minutes suivant la course pour afficher son amertume.

Aucun des deux pilotes, ni l'écurie, ne précisera l'origine de cette mésentente qui trouverait sa source dans des événements s'étant déroulés plus tôt dans l'année. Les qualifications du Grand Prix de Monaco ont été évoquées, le Grand Prix du Mexique également, comme potentielle source de discorde entre Verstappen et Pérez, mais l'affaire restera interne à ce stade. C'est également en interne que Red Bull dit avoir réglé la situation avant le dernier Grand Prix de la saison, ce week-end à Yas Marina, précisant notamment qu'elle avait "accepté le raisonnement" de Verstappen.

"Collectivement, nous avons commis des erreurs au Brésil", explique le communiqué de l'écurie de Milton Keynes. "Nous n'avions pas envisagé la situation qui est survenue au dernier tour, et nous ne nous étions pas mis d'accord avant la course sur une stratégie pour un tel scénario. Malheureusement, Max n'a été informé qu'au dernier virage de la requête de céder sa place, sans que toutes les informations nécessaires ne lui soient relayées. Cela a mis Max, qui a toujours eu l'esprit d'équipe avec ouverture et fair-play, dans une situation compromettante avec peu de temps pour réagir, ce qui n'était pas notre intention. Après la course, Max s'est exprimé avec franchise et honnêteté, permettant aux deux pilotes de résoudre tout problème ou inquiétude subsistant alors. L'équipe a accepté le raisonnement de Max, la conversation était personnelle et restera privée au sein de l'équipe. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait."

Red Bull a également fait une mise au point pour dénoncer les insultes dont ont été victimes ses pilotes sur les réseaux sociaux après les événements du Grand Prix de São Paulo, déplorant des comportements allant jusqu'à des "menaces de mort" inacceptables.

"Les événements qui ont suivi sur les réseaux sociaux sont complètement inacceptables", regrette l'équipe autrichienne. "Le comportement injurieux envers Max, Checo, l'équipe et leurs familles respectives est choquant et affligeant. Malheureusement, c'est quelque chose que notre sport doit gérer avec une régularité déprimante. Il n'y a pas de place pour cela en sport auto ou dans la société dans son ensemble, et nous devons faire mieux, nous devons être de meilleures personnes. En fin de compte, c'est un sport, nous sommes ici pour faire la course. Les menaces de mort, les lettres d'insultes, les attaques au vitriol contre leurs proches sont déplorables. L'inclusivité est importante pour nous, et nous voulons que tout le monde puisse travailler dans notre sport et en profiter en sécurité. Les insultes doivent cesser."

