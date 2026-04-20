Au lendemain d'un samedi tragique sur le Nürburgring, le spectacle a continué sur la mythique boucle nord du circuit allemand ce dimanche, mais sans grande réussite pour un Max Verstappen qui aura au moins eu droit à une préparation grandeur nature pour la classique de l'endurance qui s'y déroulera le mois prochain.

Le quadruple champion du monde de F1 a en effet connu un très bon début de course puisque, depuis la cinquième position de laquelle s'élançait l'équipage de la Mercedes-AMG GT3 portant le numéro 3, Verstappen s'est vite hissé sur le podium provisoire avant de prendre la tête de cette cinquième manche de NLS lors du quatrième tour.

En dépit d'une nouvelle bataille avec Christopher Haase, au volant de son Audi R8 LMS GT3 evo II n°16, Verstappen maintenait son avantage avant son premier passage par les stands. Une fois Haase également arrêté, le Néerlandais reprenait les commandes pour un second relais de dix tours.

C'est au terme de celui-ci que des dégâts sur le splitter avant ont obligé Verstappen Racing à faire une halte d'une demi-heure pour effectuer des réparations. Hors course pour la victoire, la voiture - alors pilotée par Lucas Auer - est tout de même repartie, forcément loin au classement. Au terme de l'épreuve, elle a ainsi terminé à la 38e place.

Réagissant à cette course et à son déroulé sur son site officiel, Verstappen a expliqué : "Dans le deuxième tour de mon deuxième relais, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, car le splitter avant était cassé. C'est étrange, car je n'ai touché personne ; nous allons donc devoir déterminer la cause de ce problème et trouver une solution."

Les deux courses de quatre heures de ce week-end s'inscrivaient dans le cadre des "Qualifiers" pour les 24 Heures du Nürburgring. En dépit du problème qui a touché l'équipage emmené par Verstappen ce dimanche, il a toutefois connu une épreuve plutôt intéressante et une bonne préparation pour le double tour d'horloge de la Nordschleife.

"Je me suis bien amusé et la voiture se comportait bien, donc j'en suis satisfait. J'ai également réussi à accomplir mes relais, y compris dans le trafic, ce qui était assez intense. Je me suis battu avec d'autres GT3, ce qui constitue une bonne préparation pour les 24 Heures. Je suis aussi prêt que possible. La seule chose qui me manque, c'est de rouler de nuit."