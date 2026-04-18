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La course du Nürburgring annulée après le décès d'un pilote

La première course des 24H Nürburgring Qualifiers a été annulée à la suite du décès d'un pilote, survenu après un violent accident en début d'épreuve.

Téha Courbon Markus Lüttgens
Mis à jour:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Photo de: Red Bull Content Pool

Après seulement trois tours, la première course des 24H Nürburgring Qualifiers qui se tenait ce samedi soir a été interrompu par un drapeau rouge. Une situation rare dans ce championnat, comme l'ont souligné les commentateurs de la diffusion officielle.

Cette course suscitait une attention particulière en raison de la présence de Max Verstappen sur la grille, le Néerlandais profitant de ce week-end pour préparer les 24 Heures du Nürburgring.

À l'origine de cette neutralisation : un carambolage majeur dans la section de Klostertal. La piste s'est retrouvée bloquée à l'entrée de la Steilstrecke, provoquant un important embouteillage de voitures. Un médecin d'urgence ainsi que plusieurs ambulances ont rapidement été dépêchés sur place, rendant l'interruption inévitable.

Dans un premier temps, aucune information n'avait filtré sur les voitures impliquées ni sur l'état des pilotes, laissant planer l'incertitude.

Les organisateurs ont ensuite précisé : "Un total de sept voitures ont été impliquées dans la collision multiple dans la section de Klostertal. Les voitures concernées sont les n°27 (Aston Martin Vantage AMR GT3), n°111 et n°121 (BMW 325i e90), n°410 et n°448 (Porsche Cayman), n°503 (Toyota Supra) et n°992 (Porsche 911 GT3 Cup Manthey 992.1)."

Ils ont ajouté : "Les opérations de secours pour plusieurs pilotes blessés sont actuellement en cours. Nous fournirons de nouvelles informations dès que possible."

Après plus d'une heure d'interruption, la nouvelle a été officiellement confirmée : Juha Miettinen, pilote suédois de 66 ans, est décédé des suites de l'accident. 

Voici le communiqué de la direction de course : "Lors de la première course des ADAC 24H Nürburgring Qualifiers aujourd'hui, un grave accident impliquant sept concurrents s'est produit dans les premiers instants de l'épreuve. À la suite de cette collision multiple, la direction de course a immédiatement interrompu la course afin de permettre d'importantes opérations de secours et de récupération."

"Malgré l'intervention rapide des services d'urgence, les équipes médicales n'ont pas pu sauver le pilote impliqué, Juha Miettinen (BMW 325i, n°121). Après avoir été extrait de son véhicule, il est décédé au centre médical, malgré les tentatives de réanimation."

"La course ne reprendra pas ce samedi soir. Les pensées de l'ensemble des acteurs des 24 Heures du Nürburgring vont à la famille de Juha Miettinen. Une minute de silence sera observée en mémoire du pilote disparu lors de la mise en grille de la course de dimanche à 13h00."

Motorsport.com est profondément attristé par cette disparition et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

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