Verstappen à la recherche d'un meilleur train avant

Le comportement des Formule 1 a été grandement modifié cette saison à la suite du changement de réglementation technique. Les monoplaces de la nouvelle génération génèrent une grande partie de leur appui aérodynamique via l'effet de sol, et elles ne sont donc plus inclinées vers l'avant comme leurs devancières mais au contraire au plus près du sol sur toute leur longueur pour faire marcher ce phénomène au mieux.

Parmi les conséquences, un sous-virage plus marqué ou en tout cas une tendance à une plus grande neutralité dans le comportement, qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Le Champion du monde en titre, Max Verstappen, s'était fait une spécialité de la maîtrise de F1 plutôt survireuses mais est légèrement plus à la peine quand le train avant est moins réactif.

S'exprimant plus tôt cette semaine, Helmut Marko, responsable Red Bull Racing, a reconnu que Verstappen cherchait des améliorations. "Disons-le ainsi : la voiture n'est toujours pas ce que Max voudrait qu'elle soit", a-t-il déclaré au site frère de Motorsport.com, Formel1.de.

"Il a besoin d'un train avant très fort. Ce qui se passe avec l'arrière, où tout le monde devient nerveux quand il décroche à 250km/h, Max ne le remarque même pas. Notre voiture [2022] est plus neutre, peut-être un peu plus docile. C'est quelque chose qui le dérange."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Interrogé par Motorsport.com sur ce sujet, le Néerlandais a reconnu qu'il cherchait à modifier le comportement de sa monoplace, même s'il tient à relativiser l'idée selon laquelle cette situation serait un gros problème : "Je vois bien sûr que Checo [Pérez] est un peu plus à l'aise que l'année dernière. De mon côté, oui, j'aimerais un peu plus de train avant, c'est ce sur quoi nous travaillons."

"Je ne dis pas que je ne suis pas à l'aise dans la voiture, mais ces voitures sont si lourdes, si longues et si larges qu'avec l'augmentation du poids, vous voulez une voiture qui tourne mieux, parce que ça va plus vite dans un virage. [Cela signifie] que vous pouvez extraire un peu plus [de performance] en qualifications quand vous la poussez vraiment, ce que je ne peux pas faire pour le moment."

"Mais ce n'est pas si dramatique. Je veux dire, j'ai quand même gagné quatre courses. C'est plus que l'année dernière à la même époque. Donc, ce n'est pas si mal. Il s'agit juste de peaufiner de petites choses."

Avec Jonathan Noble