Verstappen et Red Bull en souffrance à Monza

Une fois n'est pas coutume, Max Verstappen ne sera que cinquième sur la grille de départ pour le Grand Prix d'Italie, soit sa deuxième pire performance qualificative de la saison. En difficulté depuis le début du week-end avec le comportement de sa Red Bull RB16, Verstappen s'est classé cinquième ou sixième des six séances déjà disputées – celles d'essais libres et les trois phases des qualifications.

"Ce n'est simplement pas un bon week-end pour nous", déplore le Néerlandais, qui a été devancé par la McLaren de Carlos Sainz et la Racing Point de Sergio Pérez en Q3. "Dès le début, nous manquions de rythme. On dirait que le train arrière de notre voiture est beaucoup plus sensible quand nous avons peu d'appui, il n'a pas l'adhérence qu'il devrait avoir."

"J'ai tout essayé : très peu d'appui, peu d'appui, et un peu plus. Je fais le même chrono dans tous les cas, cela montre juste que notre voiture n'est pas suffisamment bonne en ce moment. Nous savons qu'au niveau de la vitesse de pointe, nous manquons de puissance par rapport à Mercedes en particulier, c'est une évidence, mais ça ne correspond pas à notre déficit actuel. Notre manque de puissance n'est pas si grand."

La puissance, parlons-en. Car à partir de ce week-end, il est interdit aux concurrents d'utiliser plusieurs modes moteur différents entre le début des qualifications et la fin de la course ; certains acteurs du paddock pensaient ainsi que les monoplaces propulsées par Mercedes allaient être désavantagées le samedi, privées de leur "mode fête".

Il est pour l'heure difficile de tirer des conclusions définitives : les Williams ferment la marche sur la très rapide piste de Monza, mais dans le même temps, le Flèches d'Argent monopolisent la première ligne avec huit dixièmes d'avance sur la concurrence, soit une performance similaire à ce qu'il en est d'habitude.

Lorsqu'il lui est demandé si cette nouvelle règle a eu le moindre effet, Verstappen répond : "Non. Franchement, je ne pense pas que nous ayons perdu du terrain. Je pense que c'est aussi un circuit un peu bizarre pour en voir les véritables bénéfices ou différences, car à Monza, tout le monde est à l'aspiration, et certains en ont une meilleure que d'autres."

"Je pense qu'il faut attendre que nous revenions sur un circuit normal. C'est trop tôt pour en dire quoi que ce soit. Mais je ne me suis jamais attendu à ce que ce soit très différent ; bien sûr, certains tenaient un autre discours. C'est comme ça. Comme vous le voyez, ça n'a pas vraiment chamboulé quoi que ce soit, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas."

Son coéquipier Alexander Albon abonde dans ce sens lorsqu'il lui est demandé si Red Bull a reculé au niveau du moteur : "Je ne pense pas. C'est plutôt nous qui sommes en difficulté sur ce circuit. Regardez les AlphaTauri, elles sont très compétitives depuis deux jours, donc on verra au Mugello. Les Mercedes sont non seulement rapides en ligne droite mais aussi très bonnes dans les virages."

Albon, par ailleurs, n'est que neuvième sur la grille, mais tire satisfaction des trois dixièmes qui le séparent de Verstappen. L'Anglo-Thaïlandais n'a jamais été si proche de son chef de file en qualifications cette saison. "C'est tellement serré !" s'exclame-t-il. "La neuvième place n'a pas vraiment l'air d'un super résultat, mais si je me compare à l'autre gars [Verstappen], c'est un pas en avant, et cela fait deux week-ends d'affilée où les choses semblent se passer un peu mieux."

Valtteri Bottas étant en première ligne, il paraît en tout cas probable que Verstappen perde la deuxième place du classement général, n'ayant que trois points d'avance sur le Finlandais. "Je vais probablement finir troisième de toute façon au championnat", analyse le pilote Red Bull. "Je suis déjà surpris d'être deuxième. Nous sommes très réguliers et je pense que nous avons surpassé notre niveau de performance quelques fois. Notre victoire a un peu aidé, forcément."

"De mon côté, je n'ai jamais eu l'impression de me battre pour un titre. Je perds au moins sept points [sur Hamilton] chaque week-end. Bien sûr, au début, quand c'est 20, 30 points [de retard], on dirait qu'on est dans une bataille, mais maintenant c'est déjà 47, et demain ce sera encore plus. Ce sera dans les 50, j'imagine. Je n'ai jamais dit que j'allais être dans cette bataille. Je me regarde toujours en me demandant si j'ai fait le meilleur travail possible ; c'est ce que j'essaie d'accomplir chaque week-end."